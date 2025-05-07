Семьи со всего Ида-Вирумаа приглашаются на семейный день в Нарву

Программа Дня семьи Суббота, 10 мая 2025 г. Нарвская арт-резиденция, или NART (Йоала, 18) 12.00 Открытие Дня семьи 12.00 Мастер-классы на открытом воздухе и в помещениях 15.00 Выступление тандемного хора на открытой площадке и совместное пение 16.00 Концерт хедлайнера "Curly Strings" на открытой сцене 17.00 Завершение Дня семьи

День семьи организован Фондом интеграции в рамках Европейской недели, которая и ранее предлагала жителям и гостям Ида-Вирумаа возможности для совместного интересного времяпрепровождения посредством уникальных проектов Дома эстонского языка.

По словам руководителя Дома языка Анны Фарафоновой, День семьи дает возможность ощутить радость от того, как много у нас общего. "Наша Нарва, Ида-Вирумаа, Эстония и Европа являются домом для тысяч людей и сотен сообществ. Возникшее в результате этого богатство культур стало частью всей нашей повседневной жизни. Мы собираемся вместе в творческом сердце Нарвы, чтобы в совместной деятельности понять наши различия и сходства и тем самым стать еще ближе друг к другу. И все это с радостью, которая свойственна семейным встречам", - пояснила Анна Фарафонова.

Мероприятия в рамках Дня семьи проводятся бесплатно в помещениях Нарвской арт-резиденции (NART) и под открытым небом. С 12.00 до 17.00 состоится ряд образовательных и развлекательных мероприятий, которые предоставят возможность всей семье ознакомиться с культурой европейских стран.