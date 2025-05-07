Нарва отметит День Европы с Nublu и Анне Вески

Если в прошлом году около трех тысяч зрителей концерта порадовали Алика, Уку Сувисте и "Smilers", то в этом году в Нарве ожидают любимцев публики всех возрастов - Анне Вески и Nublu. С 15.00 выступят молодежные коллективы: нарвская молодежная рок-группа "Pale Alison", молодежный оркестр Кохтла-Ярвеской гимназии, молодежные бенды Нарвской эстонской и Нарвской гимназий. Выступление хедлайнеров начнется в 17.00.

Перед концертом будет возможность ознакомиться с языком и культурой разных стран в языковом кафе Нарвского колледжа Тартуского университета под руководством посольств и иностранных представительств, находящихся в Эстонии. Перед концертом и во время него на Ратушной площади будет работать зона кафе с уличной едой.

День Европы отмечается во всем Европейском союзе. Именно 9 мая 1950 года Роберт Шуман, тогдашний министр иностранных дел Франции, выступил с речью, в которой предложил объединить европейское производство угля и стали, чтобы избежать новых войн в Европе.