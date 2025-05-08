Префект, запретивший собрания: пророссийские настроения стали более уверенными

В распоряжении, разосланном в самоуправления, Крууп также пишет, что 9 мая уже использовалось и, скорее всего, будет использоваться и в этом году в пропагандистских или провокационных целях теми, кто поддерживает российскую агрессию против Украины. "Анализ инцидентов, зарегистрированных в PPA в период с 2022 по 2025 годы, и собранная информация дают серьезные основания полагать, что приближение и празднование 9 мая создает ситуацию повышенной непосредственной угрозы", - заключает он.