Чт, 8.05.2025
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Cообщи
Для подписчиков

Префект, запретивший собрания: пророссийские настроения стали более уверенными

В прошлом году Россия организовала в Ивангороде обращенный в сторону Нарвы пропагандистский концерт, посмотреть который собралось много местных жителей. И в этом году на восточном берегу реки Нарвы планируется провести такое же мероприятие. В это же время в Нарве большим праздником и концертом отметят День Европы.
В прошлом году Россия организовала в Ивангороде обращенный в сторону Нарвы пропагандистский концерт, посмотреть который собралось много местных жителей. И в этом году на восточном берегу реки Нарвы планируется провести такое же мероприятие. В это же время в Нарве большим праздником и концертом отметят День Европы. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Идаский префект Тарво Крууп в своем распоряжении о запрете публичных собраний и митингов в ближайшие дни отметил, что в этом году празднование российского Дня Победы в Ида-Вирумаа может быть более значимым для русскоязычного населения и что сторонники агрессии здесь стали более самоуверенными.

В распоряжении, разосланном в самоуправления, Крууп также пишет, что 9 мая уже использовалось и, скорее всего, будет использоваться и в этом году в пропагандистских или провокационных целях теми, кто поддерживает российскую агрессию против Украины. "Анализ инцидентов, зарегистрированных в PPA в период с 2022 по 2025 годы, и собранная информация дают серьезные основания полагать, что приближение и празднование 9 мая создает ситуацию повышенной непосредственной угрозы", - заключает он.

Несмотря на запреты, не обходится без нарушений порядка

Комментарии

Ключевые слова

Новости
Наверх