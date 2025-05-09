В Нарве обсудили строительство военного городка

- На встрече мы обсудили текущее и будущее сотрудничество Нарвы и Сил обороны. Именно с позиции строительства в Нарве военного городка Сил обороны, поскольку потребность в его присутствии существует уже некоторое время, - сказал Мерило.

Он добавил, что в Нарве можно было бы разместить как уже существующие, так и новые подразделения.

- Мы позитивно относимся к тому, что в Нарве может появиться больше активных людей, которые будут пользоваться нашими спортивными объектами, бассейнами, помогут решать различные задачи и, в целом, оживят городскую среду, - заявила Райк. Она также подчеркнула важность открытого диалога с жителями города: "На следующем этапе необходимо обеспечить всестороннее информирование нарвитян и подробно разъяснить цели проекта. Городская управа не может взять на себя весь объём этой работы, и инициатива Сил обороны в этом процессе имеет важное значение".

Силы обороны Эстонии совместно с союзниками активно обеспечивают защиту государства, и присутствие в городе Нарва является неотъемлемой частью этой задачи. Присутствие Сил обороны в Нарве будет сопоставимо с их размещением в Тапа, Выру и Йыхви.