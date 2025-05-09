В Нарве обсудили строительство военного городка

В четверг командующий Силами обороны генерал-майор Андрус Мерило встретился в Нарве с мэром Катри Райк для обсуждения сотрудничества и создания военного городка в Нарве.
- На встрече мы обсудили текущее и будущее сотрудничество Нарвы и Сил обороны. Именно с позиции строительства в Нарве военного городка Сил обороны, поскольку потребность в его присутствии существует уже некоторое время, - сказал Мерило.
Он добавил, что в Нарве можно было бы разместить как уже существующие, так и новые подразделения.
- Мы позитивно относимся к тому, что в Нарве может появиться больше активных людей, которые будут пользоваться нашими спортивными объектами, бассейнами, помогут решать различные задачи и, в целом, оживят городскую среду, - заявила Райк. Она также подчеркнула важность открытого диалога с жителями города: "На следующем этапе необходимо обеспечить всестороннее информирование нарвитян и подробно разъяснить цели проекта. Городская управа не может взять на себя весь объём этой работы, и инициатива Сил обороны в этом процессе имеет важное значение".
Силы обороны Эстонии совместно с союзниками активно обеспечивают защиту государства, и присутствие в городе Нарва является неотъемлемой частью этой задачи. Присутствие Сил обороны в Нарве будет сопоставимо с их размещением в Тапа, Выру и Йыхви.
Строительство военного городка может начаться при первой возможности. В первую очередь Государственному центру оборонных инвестиций предстоит найти подходящую инфраструктуру, учитывая потребности в строительстве или адаптации объекта. Городок должен быть способен разместить подразделение уровня батальона с техникой, а также иметь возможность принимать дополнительные силы при необходимости.