У памятного знака в Эреда возложили цветы и зажгли свечи

Подъехав к мемориалу в полдень, увидели, что тут уже кто-то побывал - у подножия памятного камня лежали свежие цветы и старая фотография, на которой, вероятно, изображены те, кто прошел испытание лагерем... Близкие помнят их и чтут.

Лидер ида-вируских евреев Александр Дусман сказал, что к памятным местам члены их общества приезжают дважды в год: в январе отмечают Международный день памяти жертв Холокоста, а в мае - дату окончания второй мировой войны. По очереди ездят в Кивиыли или в Эреда, где находятся камни-маркеры, установленные в Ида-Вирумаа два десятилетия назад - ими отмечены места, где располагались трудовые или концентрационные лагеря.