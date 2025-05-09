У памятного знака в Эреда возложили цветы и зажгли свечи

В четверг, 8 мая, члены Ида-Вирумааского еврейского общества отметили 80-летие победы над фашизмом, собравшись около мемориального знака в Эреда, установленного в память жертв Холокоста на месте, где в сороковых годах прошлого века находился трудовой лагерь. Это была не праздничная встреча, а традиционная тихая акция в память евреев и других людей, погибших в трудовых и концлагерях.
Подъехав к мемориалу в полдень, увидели, что тут уже кто-то побывал - у подножия памятного камня лежали свежие цветы и старая фотография, на которой, вероятно, изображены те, кто прошел испытание лагерем... Близкие помнят их и чтут.