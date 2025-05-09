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У памятного знака в Эреда возложили цветы и зажгли свечи

К памятному камню в Эреда пришли все, кто смог, - поклониться и вспомнить о своих близких.
К памятному камню в Эреда пришли все, кто смог, - поклониться и вспомнить о своих близких. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В четверг, 8 мая, члены Ида-Вирумааского еврейского общества отметили 80-летие победы над фашизмом, собравшись около мемориального знака в Эреда, установленного в память жертв Холокоста на месте, где в сороковых годах прошлого века находился трудовой лагерь. Это была не праздничная встреча, а традиционная тихая акция в память евреев и других людей, погибших в трудовых и концлагерях.

Подъехав к мемориалу в полдень, увидели, что тут уже кто-то побывал - у подножия памятного камня лежали свежие цветы и старая фотография, на которой, вероятно, изображены те, кто прошел испытание лагерем... Близкие помнят их и чтут.

Лидер ида-вируских евреев Александр Дусман сказал, что к памятным местам члены их общества приезжают дважды в год: в январе отмечают Международный день памяти жертв Холокоста, а в мае - дату окончания второй мировой войны. По очереди ездят в Кивиыли или в Эреда, где находятся камни-маркеры, установленные в Ида-Вирумаа два десятилетия назад - ими отмечены места, где располагались трудовые или концентрационные лагеря.

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