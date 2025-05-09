Elektrilevi инвестирует в обновление электросетей Ида-Вирумаа

По словам председателя правления Elektrilevi Михкеля Хярма, главный фокус компании в Ида-Вирумаа остается на повышении надежности электроснабжения.

- В последние годы именно в этом регионе фиксировалось наибольшее количество сбоев в подаче электричества. Мы заменим наиболее проблемные линии на устойчивые к погоде воздушные сети - это около 29 километров, - рассказал Хярм.

Инвестиции направлены на то, чтобы обеспечить региону более стабильное электроснабжение и подготовиться к современным вызовам, включая растущий спрос на зарядную инфраструктуру для электромобилей, поддержку распределенной генерации и повышение качества напряжения.

Как подчеркивает компания, электросети Эстонии в значительной степени были построены еще 60–70 лет назад и многие из них сегодня уже изношены. На сегодняшний день более четверти местных сетей уже превысили свой срок службы, а пропускная способность многих участков приближается к критической.