Своевременная выплата пенсий все больше становится делом случая

В прошлом году пенсии удалось выплатить без проблем только в один из 12 месяцев, а с начала этого года не было ни одного такого месяца, а своевременная выплата пенсий и пособий 5 мая висела на волоске, сообщила еженедельная аналитическая передача "Aktuaalne kaamera. Nädal" на телеканале ETV.

Для выплаты пенсий и пособий используются две информационные системы, называемые SKAIS, одной из которых уже 25 лет, а другой - восемь. Обе системы уже много лет работают с проблемами. Ситуация стала критической в 2023 году, когда изменились правила освобождения пенсионеров от подоходного налога и выплаты семейных пособий, в связи с чем систему нужно было основательно обновить, пишет rus.err.