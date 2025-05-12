Своевременная выплата пенсий все больше становится делом случая

Своевременная выплата пенсий все больше становится игрой случая: с каждым месяцем увеличивается шанс того, что из-за технического сбоя пенсии пожилым людям не будут выплачены в установленное время.
В прошлом году пенсии удалось выплатить без проблем только в один из 12 месяцев, а с начала этого года не было ни одного такого месяца, а своевременная выплата пенсий и пособий 5 мая висела на волоске, сообщила еженедельная аналитическая передача "Aktuaalne kaamera. Nädal" на телеканале ETV.
Для выплаты пенсий и пособий используются две информационные системы, называемые SKAIS, одной из которых уже 25 лет, а другой - восемь. Обе системы уже много лет работают с проблемами. Ситуация стала критической в 2023 году, когда изменились правила освобождения пенсионеров от подоходного налога и выплаты семейных пособий, в связи с чем систему нужно было основательно обновить, пишет rus.err.
Образно говоря, государство купило восемь лет назад новый автомобиль, но денег на обслуживание не выделило - машина ведь пока едет. Да, какие-то деньги выделялись, но примерно столько, чтобы хватило на покупку жидкости для стеклоомывателя.