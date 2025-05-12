У граждан западных государств в Нарве обнаружили Георгиевские ленточки

9 мая на нарвском пограничном пункте проверили пересекающего границу в направлении Эстонии гражданина Германии, среди вещей которого обнаружили георгиевскую ленточку. Человеку объяснили, что в Эстонии подобная символика запрещена, после чего он отказался от этого предмета и продолжил путь в Эстонию.

10 мая на нарвском пограничном пункте на входе в Эстонию проверили гражданина Португалии, среди вещей которого обнаружили георгиевскую ленточку. Человеку объяснили, что в Эстонии такая символика запрещена, после чего он отказался от ленточки и продолжил путь в Эстонию.