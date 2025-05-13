Военные беженцы больше не смогут бесплатно ездить на нарвских автобусах

Как оповестили в Нарвской городской управе и на веб-сайте приграничного города, военным беженцам с 15 мая придется приобретать автобусный проездной билет согласно действующему прейскуранту. Прейскурант таков, что разовый билет на проезд в автобусе на нарвских городских линиях стоит 1 евро, при использовании же электронной проездной карты часовой билет - 0,7 евро, дневной билет - 1,5 евро и так далее.

На веб-сайте Нарвы "Северному побережью" не удалось найти ни одного упоминания о действующей до 15 мая скидке на проезд для военных беженцев на городских линиях городского общественного транспорта. Никакой информации об этом нет ни в разделе сайта, что посвящен общественному транспорту, ни в действующем постановлении Нарвского горсобрания о скидках на городских автобусных линиях, ни в разделе сайта о социальной помощи. Тем не менее льготе на проезд для военных беженцев уже более трех лет.