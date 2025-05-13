Военные беженцы больше не смогут бесплатно ездить на нарвских автобусах

Нарва отменяет бесплатный проезд в городских автобусах для военных беженцев, что ранее сделали другие самоуправления Эстонии.
Как оповестили в Нарвской городской управе и на веб-сайте приграничного города, военным беженцам с 15 мая придется приобретать автобусный проездной билет согласно действующему прейскуранту. Прейскурант таков, что разовый билет на проезд в автобусе на нарвских городских линиях стоит 1 евро, при использовании же электронной проездной карты часовой билет - 0,7 евро, дневной билет - 1,5 евро и так далее.