В этом году в Кохтла-Ярве не будет присуждаться звание «Многодетная семья года»

В комиссию была представлена только одна семья, и было решено, что в этом году звание «Многодетная семья года» в городе присуждаться не будет.

Конкурс "Многодетная семья города Кохтла-Ярве" был инициирован социальной комиссией горсобрания в 2016 году. Участвовать в нем могут семьи с тремя и более детьми.

Ходатайство на участие в конкурсе могут подавать все жители Кохтла-Ярве, а также действующие на территории Эстонии организации и учреждения

Победитель получает не только памятный подарок, но и именную подарочную карту на сумму 500 евро.