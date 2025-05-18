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В этом году в Кохтла-Ярве не будет присуждаться звание «Многодетная семья года»

В прошлом году звание "Многодетная семья города Кохтла-Ярве" получила семья Левицких, проживающая в Сомпа и воспитывающая четверых детей.
В прошлом году звание "Многодетная семья города Кохтла-Ярве" получила семья Левицких, проживающая в Сомпа и воспитывающая четверых детей. Фото: Пеэтер Лиллевяли

Социальная комиссия горсобрания Кохтла-Ярве приняла решение, что звание  "Многодетная семья города Кохтла-Ярве" в этом году присуждаться не будет, поскольку не было представлено достаточного количества подходящих кандидатов.

В комиссию была представлена только одна семья, и было решено, что в этом году звание «Многодетная семья года» в городе присуждаться не будет.

Конкурс "Многодетная семья города Кохтла-Ярве" был инициирован социальной комиссией горсобрания в 2016 году. Участвовать в нем могут семьи с тремя и более детьми.  

Ходатайство на участие в конкурсе могут подавать все жители Кохтла-Ярве, а также действующие на территории Эстонии организации и учреждения  

Победитель получает не только памятный подарок, но и именную подарочную карту на сумму 500 евро.

В прошлом году почетного титула удостоена семья Ксении и Александра Левицких из Сомпа, в которой воспитываются четверо детей.

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