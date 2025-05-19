Департамент здоровья​ напоминает родителям: убедитесь, что ваши дети получили необходимые прививки перед летними каникулами

​"Приближаются летние каникулы как для школьников, так и для детей из детских садов. Лето – долгожданная пора семейного отдыха и путешествий. Но этот период также увеличивает и риск привоза в Эстонию опасных инфекционных заболеваний. К сожалению, эти заболевания все еще продолжают распространяться в мире, и поэтому в Эстонии нас отделяет от них всего один самолетный рейс или круиз на пароме», – отметила Ханна Яэ, руководитель отдела услуг вакцинации Кассы здоровья. «Поэтому мы рекомендуем вам обсудить со своей семейной медсестрой или семейным врачом статус вакцинации вашего ребенка и успеть сделать необходимые прививки до лета".

В этом году в Эстонию было завезено уже пять случаев кори и у одного инфицированного человека в течение инфекционного периода было до 40 близких контактов. "Благодаря быстрым действиям работников здравоохранения и эпидемиологов крупной вспышки инфекции не произошло, но риск ее возникновения очень высок", – рассказала Кярт Сыбер, руководитель отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья. "За последний год в Европе число случаев заболевания корью возросло в десять раз. Также резко выросло число случаев заболевания коклюшом. Осенью этого года в Латвии также был случай, когда семья заболела дифтерией и умер 4-летний ребенок.​​​​ Недавно пришли новости о вспышке дифтерии и в Германии".