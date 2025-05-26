Цикличная экономика - профессия будущего, которую формируют нынешние студенты

Что такое цикличная экономика?

* Цикличная экономика - это новая экономическая модель, направленная на минимизацию отходов и максимизацию повторного использования.

* На промышленном предприятии цель цикличной экономики - сократить отходы, использовать меньше сырья и продлить срок службы продукции. Например, производитель мебели собирает отходы своего производства (например, опилки или древесную стружку) и перерабатывает их в брикеты биомассы или более мелкие изделия (например, разделочные доски).

* В сфере услуг цель цикличной экономики - продление срока службы продукции, совместное использование ресурсов и предотвращение перепроизводства. Например, клининговая компания не продает уборочное оборудование, а сдает его в аренду, регулярно обслуживая его самостоятельно. Результатом является более длительный срок службы, покупателю не нужно покупать его самостоятельно, и в обращении находится меньше оборудования.

* Подводя итог, можно сказать, что цикличная экономика означает более разумное производство на предприятии (меньше отходов, больше переработки), более длительные жизненные циклы продукции (ремонт, переделка), переосмысление услуг (аренда, распределение, дигитализация) и ответственность за весь срок службы изделия, а не только в момент продажи.