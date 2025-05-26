Цикличная экономика - профессия будущего, которую формируют нынешние студенты

Программа бакалавриата экономического факультета TalTech "Устойчиво развивающееся предпринимательство и цикличная экономика", реализуемая в Вирумааском колледже, за первый год доказала, что это направление популярно, а его студенты востребованы на предприятиях. Это учебная программа для экономического факультета, которая предлагает возможность изучать в местном колледже предпринимательство и экономику в качестве альтернативы инженерным специальностям. Выпускники получат степень в области социальных наук с глубокими знаниями в области экономики, предпринимательства и цикличной экономики, а также способностью внедрять изменения.
Уроженка Сааремаа СААРА КАТАРИНА МЕРИОЯ приехала в Ида-Вирумаа, потому что хотела изучать что-то, у чего есть надежное будущее и в то же время вносило бы вклад во благо общества. Вместо того чтобы строить карьеру стоматолога и учителя, она предпочла поступить в TalTech, чтобы изучать устойчивое предпринимательство и цикличную экономику. "Это зацепило меня! Это именно то, чему я хочу научиться - решать проблемы окружающей среды и цикличной экономики, которые, несомненно, являются перспективными и социально важными областями", - сказала она.
Будто бутиковое обучение
Она была удивлена, когда в первый год на эту специальность поступило всего семь студентов. "Один преподаватель точно охарактеризовал ситуацию: это похоже на бутиковое обучение. Но такая небольшая группа создала очень спокойную и благоприятную учебную среду. У нас много возможностей дискутировать, вносить свой вклад и углубляться в темы", - говорит она, оценивая преимущества небольшой учебной группы.
Помимо тем окружающей среды, в учебную программу также включены социальные и управленческие вопросы. Это те области, о которых Саара Катарина раньше не задумывалась. "Вместе эти три составляющие образуют термин ESG: environmental, social и governance. Очень интересно наблюдать, как устойчиво развивающееся предпринимательство охватывает не только вопросы охраны окружающей среды, но также касается благополучия людей и управления предприятиями", - отметила она.
Мериоя нравится, что обучение очень практическое, в ходе его разрешали различные казусы и слушали истории предприятий, что делает теорию более применимой к жизни. Лучшее понимание того, как принципы устойчивого развития реализуются в бизнес-среде, было получено в ходе учебных экскурсий на химическое предприятие "Eastman Specialties" в Кохтла-Ярве, Ауверескую электростанцию, занимающуюся производством электроэнергии, на предприятие розничной торговли "Rimi Eesti Food AS" и на предприятие по производству вентиляционного оборудования "EST Nord AS".
Саара Катарина Мериоя: "Именно это я и хочу изучать - заниматься проблемами окружающей среды и цикличной экономики, которые, бесспорно, являются перспективными и социально важными областями".
Ожидаемые и востребованные на рынке труда
В результате поиска места для летней практики Мериоя удалось получить свое первое "настоящие рабочее место" в качестве юниор-специалиста по устойчивому развитию в "Swedbank". "Я о таком и мечтать не могла - уже в первый год учебы поработать на таком престижном предприятии и с такими специалистами. Настоящее исполнение мечты", - призналась она.
Саара Катарина Мериоя уверена, что изучающие эту специальность имеют очень хорошие перспективы на рынке труда, ведь эксперты по устойчивому развитию и цикличной экономике требуются как в частном, так и в публичном секторе. "Почему бы не поработать специалистом по ESG, преподавателем, консультантом министров, менеджером проектов в сфере цикличной экономики или менеджером по изменениям или занять должность, которой еще не существует? Устойчивое развитие - это область, которая быстро развивается и постоянно создает новые возможности", - убеждена она.
Меняющаяся сланцевая промышленность нуждается в специалистах по цикличной экономике
Председатель правления "Enefit Industry" ЛАУРИ КАРП констатирует, что сланцевая промышленность меняется и изменения продолжатся.
По его словам, компетенции, знания и умения персонала подразделений "Enefit" должны развиваться еще быстрее, нежели развиваются отрасль и область энергетики в целом, ведь именно инженеры предприятия направляют процессы развития. "ЯЯ рад, что дисциплины, преподаваемые в Вирумааском колледже TalTech, учитывают видение крупной промышленности Ида-Вирумаа. "Устойчиво развивающееся предпринимательство и цикличная экономика" - это и есть направление, в котором двигаются подразделения "Enefit". В центре внимания "Enefit" в следующие годы будет переработка золы, то есть поиск способов повторного использования материалов", - отметил он.
Что такое цикличная экономика?
* Цикличная экономика - это новая экономическая модель, направленная на минимизацию отходов и максимизацию повторного использования.
* На промышленном предприятии цель цикличной экономики - сократить отходы, использовать меньше сырья и продлить срок службы продукции. Например, производитель мебели собирает отходы своего производства (например, опилки или древесную стружку) и перерабатывает их в брикеты биомассы или более мелкие изделия (например, разделочные доски).
* В сфере услуг цель цикличной экономики - продление срока службы продукции, совместное использование ресурсов и предотвращение перепроизводства. Например, клининговая компания не продает уборочное оборудование, а сдает его в аренду, регулярно обслуживая его самостоятельно. Результатом является более длительный срок службы, покупателю не нужно покупать его самостоятельно, и в обращении находится меньше оборудования.
* Подводя итог, можно сказать, что цикличная экономика означает более разумное производство на предприятии (меньше отходов, больше переработки), более длительные жизненные циклы продукции (ремонт, переделка), переосмысление услуг (аренда, распределение, дигитализация) и ответственность за весь срок службы изделия, а не только в момент продажи.
Объединяет знания из разных областей жизни
Руководитель программы "Устойчиво развивающееся предпринимательство и цикличная экономика" ХЕЛЕНА РОЗЕЙК отмечает, что эта программа объединяет различные знания по экономике, предпринимательству, технологии и окружающей среде. Учеба сосредоточена на том, как развивать устойчивые бизнес-модели, внедрять решения цикличной экономики, а также оценивать и уменьшать влияние предприятий на окружающую среду. "Учебная программа отвечает растущей потребности рынка труда в специалистах, которые в состоянии на практике применять принципы ресурсоэффективности и защиты окружающей среды. Эта специальность подходит тем, кто хочет содействовать созданию ориентированной на будущее экономической модели, особенно в Ида- Вирумаа, где нацелились на достижение к 2035 году климатически дружелюбной и новаторской предпринимательской среды", - отметила она.
В учебную программу входят предметы очень разного содержания. Знания по экономике можно получить в ходе изучения таких предметов, как экономическая теория и экономическая математика, а практическую информацию о предпринимательстве можно получить, изучая такие предметы, как основы предпринимательства, управление устойчивыми бизнес-моделями, бухгалтерский учет и отчетность по устойчивому развитию, маркетинг и устойчивое развитие, а также основы финансового менеджмента и устойчивого финансирования.
Компетенцию в области окружающей среды и цикличной экономики развивают такие предметы, как введение в цикличную экономику, многоуровневая оценка жизненного цикла, технология устойчивых материалов, основы технологий зеленой энергетики, проектирование продукции замкнутого цикла и оценка ресурсов. Студенты также могут самостоятельно управлять своим учебным процессом, выбирая интересные и увлекательные факультативы.
Хелена Розейк: "Перспективы на рынке труда для выпускников этой специальности многообещающие как в Эстонии, так и за рубежом, поскольку предприятия и государственный сектор все больше нуждаются в специалистах, способных возглавить зеленый поворот и переход на цикличную экономику".
Подходит для предприимчивых дальновидных и думающих
- Эта специальность подходит всем, кто хочет формировать будущее, а также искать инновационные творческие решения связанных с цикличностью проблем. Если ты являешься дальновидным думающим человеком, если ты предприимчив и хотел бы создать свое предприятие или стать руководителем какого-то предприятия, испытываешь удовлетворение от решения сложных проблем, готов проявлять инициативу и вносить вклад в осуществление изменений, заботишься об окружающей среде и будущем нашей планеты, а также ценишь практическое обучение, то эта специальность - как раз для тебя, - подтвердила Розейк, добавив, что речь идет о специальности будущего, которую формирует сам нынешний студент.
На этой специальности готовят специалистов с новым комплектом компетенций, потребность в деятельности которых на рынке труда имеется уже сейчас, но в некоторых случаях рабочие места еще не созданы.
Розейк тоже уверена, что перспективы трудоустройства выпускников в этой области многообещающие как в Эстонии, так и за рубежом, поскольку предприятия и государственный сектор все больше нуждаются в специалистах, способных возглавить переход к цикличной экономике. "Выпускники в этой области имеют хорошие возможности трудоустройства в различных сферах: от промышленных и энергетических компаний до финансового и государственного секторов", - сказал он.
Заявления принимаются до полудня 3 июля, а те, у кого уже есть высшее образование и с момента его получения прошло менее десяти лет, также могут зарегистрироваться на программу бесплатно.
Ознакомиться с программой можно здесь: