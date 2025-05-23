Нарушитель границы переплыл через реку из эстонской Нарвы в российский Ивангород

В социальных сетях появилось видео, на котором, как передает портал Rus.Postimees, неизвестный человек переплывает пограничную реку Нарва по направлению из Эстонии в Россию, и дело происходит неподалеку от нарвского моста, соединяющего эстонский и российский берега.
Российские медиа сообщают, как пишет Rus.Postimees, что пловец-нарушитель, вышедший из воды на российский берег у стен Ивангородской крепости, был задержан почти сразу.
"По нашей информации, мужчина - русскоязычный гражданин Латвии, который очень хотел попасть в Россию", - утверждает телеграм-канал "Mash на Мойке", опубликовавший видео.
В Эстонии пресс-представитель Департамента полиции и погранохраны подтвердил факт нарушения границы накануне днем: "22 мая в 15.15 мужчина переплыл реку Нарва с острова Йоаору в Нарве в Россию и был задержан российскими пограничниками. Точные обстоятельства незаконного пересечения границы выясняются".
Подробнее - в публикации Rus.Postimees.