Нарушитель границы переплыл через реку из эстонской Нарвы в российский Ивангород

В социальных сетях появилось видео, на котором, как передает портал Rus.Postimees, неизвестный человек переплывает пограничную реку Нарва по направлению из Эстонии в Россию​, и дело происходит неподалеку от нарвского моста, соединяющего эстонский и российский берега.