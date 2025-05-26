Нарва запустила программу по привлечению учителей

В центре этой инициативы - обеспечить более широкий доступ к образованию на эстонском языке в Ида-Вирумаа и поддержать школы в процессе перехода на обучение на государственном языке.

Мэр Нарвы Катри Райк подчеркнула, что речь идет не просто о списке вакансий, а о содержательном приглашении принять участие в развитии города, где работа каждого педагога оказывает прямое влияние на местное сообщество. "Мы ищем не просто учителей. Мы ждем людей, которые верят в силу образования и действительно хотят повлиять на будущее детей. Нарва предоставляет для этого отличную возможность", - отметила Райк.

Среди доступных вакансий - учителя начальных классов, а также предметники.