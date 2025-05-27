В Кохтла-Ярвеской библиотеке отметили день Шерлока Холмса

В Эдинбурге 22 мая 1859 года родился сэр Артур Конан Дойл, будущий создатель замечательного персонажа - Шерлока Холмса, которого знают во всем мире, и даже через полтора столетия он остается одним из самых известных и любимых героев детективных историй. Это доказывает и праздник, который устроили в четверг в читальном зале Кохтла-Ярвеской библиотеки сотрудники книжного дома вместе с молодыми активистами из Кохтла-Ярвеского молодежного собрания.
Бытует мнение, что современная молодежь мало читает. Но, по словам одной из организаторов литературного праздника Софии Герм, ее друзья любят читать и отлично знают писателя Конан Дойла и даже посоветовали произведения, которым стоит уделить внимание.