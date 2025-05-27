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В Кохтла-Ярвеской библиотеке отметили день Шерлока Холмса

Активисты молодежного собрания и артисты "Театри кода" нашли вдохновение в книгах английского писателя Конан Дойла.

В Эдинбурге 22 мая 1859 года​ родился сэр Артур Конан Дойл, будущий создатель замечательного персонажа - Шерлока Холмса, которого знают во всем мире, и даже через полтора столетия он остается одним из самых известных и любимых героев детективных историй. Это доказывает и праздник, который устроили в четверг в читальном зале Кохтла-Ярвеской библиотеки сотрудники книжного дома вместе с молодыми активистами из Кохтла-Ярвеского молодежного собрания.

Бытует мнение, что современная молодежь мало читает. Но, по словам одной из организаторов литературного праздника Софии Герм, ее друзья любят читать и отлично знают писателя Конан Дойла и даже посоветовали произведения, которым стоит уделить внимание.

- Коллаборация между библиотекой и молодежным собранием получилась осенью, когда одна из наших девушек пришла в читальный зал на лекцию, - рассказывает София. - Ей очень понравилось, зал был полный, но почти без молодежи. Она и предложила нам придумать что-то такое, что могло бы привлечь в это уютное место больше молодежи, ведь тут часто проходят разные мероприятия.

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