В Кохтла-Ярвеской библиотеке отметили день Шерлока Холмса

Бытует мнение, что современная молодежь мало читает. Но, по словам одной из организаторов литературного праздника Софии Герм, ее друзья любят читать и отлично знают писателя Конан Дойла и даже посоветовали произведения, которым стоит уделить внимание.

- Коллаборация между библиотекой и молодежным собранием получилась осенью, когда одна из наших девушек пришла в читальный зал на лекцию, - рассказывает София. - Ей очень понравилось, зал был полный, но почти без молодежи. Она и предложила нам придумать что-то такое, что могло бы привлечь в это уютное место больше молодежи, ведь тут часто проходят разные мероприятия.