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Вт, 27.05.2025
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Художественный фильм "Musta pori näkku" подыскивает в Ида-Вирумаа рок-фестивальную публику

Фильм рассказывает о молодом Михкеле Рауде и его группе.

Киноверсия бестселлера Михкеля Рауда "Musta pori näkku" ("Черная грязь в лицо"), режиссером которой является Яак Килви, будет сниматься этим летом также в Ийзаку.

В Ийзаку ждут актеров массовки в возрасте начиная с 15 лет, которые изображали бы публику рок-фестиваля. Съемки будут проходить 2-5 августа на Ийзакуской певческой сцене. Съемке будут предшествовать костюмные пробы в июне. Для актеров массовки предусмотрены оплата и питание. Зарегистрироваться на съемку можно 27 мая с 16 до 19 часов в Ийзакуском народном доме.

Основанный на одноименном бестселлере Микеля Рауда фильм рассказывает о 17-летнем Михкеле и его группе, которые отправляются в путешествие, наполненное алкоголем, протестом и музыкой, чтобы произвести впечатление на западного продюсера, приехавшего на рок-фестиваль в Советскую Эстонию в 1980-х годах. Пытаясь сохранить единство группы, участники невольно способствуют расколу Советского Союза.

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