Художественный фильм "Musta pori näkku" подыскивает в Ида-Вирумаа рок-фестивальную публику

В Ийзаку ждут актеров массовки в возрасте начиная с 15 лет, которые изображали бы публику рок-фестиваля. Съемки будут проходить 2-5 августа на Ийзакуской певческой сцене. Съемке будут предшествовать костюмные пробы в июне. Для актеров массовки предусмотрены оплата и питание. Зарегистрироваться на съемку можно 27 мая с 16 до 19 часов в Ийзакуском народном доме.