Для семей с детьми планируют ввести льготы на автоналог

Коалиционное соглашение включает в себя льготу на автоналог для семей с детьми в размере 100 евро в год на каждого ребенка. Если автоналог для семьи составляет менее ста евро в год, то по сути его платить не придется. Если ребенка возят родители, проживающие раздельно, то льготой сможет воспользоваться только один из них.