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Пн, 26.05.2025
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Для семей с детьми планируют ввести льготы на автоналог

В Эстонии по-прежнему остается весьма немалое количество недовольных введением автоналога.

Парламентская коалиция планирует ввести льготы на автоналог для семей с детьми и людей с ограниченными возможностями, пишет rus.err.

Коалиционное соглашение включает в себя льготу на автоналог для семей с детьми в размере 100 евро в год на каждого ребенка. Если автоналог для семьи составляет менее ста евро в год, то по сути его платить не придется. Если ребенка возят родители, проживающие раздельно, то льготой сможет воспользоваться только один из них.

Поправка поступит на обсуждение в Рийгикогу уже осенью, и семьи с несовершеннолетними детьми могут рассчитывать на льготу уже в текущем году. 

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