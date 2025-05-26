Для семей с детьми планируют ввести льготы на автоналог

Парламентская коалиция планирует ввести льготы на автоналог для семей с детьми и людей с ограниченными возможностями, пишет rus.err.
Коалиционное соглашение включает в себя льготу на автоналог для семей с детьми в размере 100 евро в год на каждого ребенка. Если автоналог для семьи составляет менее ста евро в год, то по сути его платить не придется. Если ребенка возят родители, проживающие раздельно, то льготой сможет воспользоваться только один из них.
Поправка поступит на обсуждение в Рийгикогу уже осенью, и семьи с несовершеннолетними детьми могут рассчитывать на льготу уже в текущем году.