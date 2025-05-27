Испорченный стенд безопасности на воде может стоить кому-то жизни

Четверть знаков безопасности на воде, призванных спасти жизни в случае аварии на воде, необходимо восстановить до начала купального сезона.
Информационные щиты по безопасности на воде со спасательным оборудованием установлены в 691 месте для купания в Эстонии. 179 из них нуждаются в ремонте или замене в этом году, поскольку они были сломаны или украдены. Например, для информационного стенда на берегу озера Ульясте в Люганузе в течение последних десяти лет каждую весну приходилось закупать новый спасательный круг и трос.
Знаки безопасности на воде устанавливаются для того, чтобы в случае реальной опасности можно было воспользоваться спасательным кругом и тросом, чтобы спасти нуждающегося, не подвергая риску собственную жизнь. Спасательная служба рекомендует попрактиковаться в метании кольца, однако после этого его необходимо вернуть на место, чтобы в случае необходимости помощь была под рукой.
- При походе на водоем важно обеспечить собственную безопасность и безопасность своих близких. Этому способствует стенд по безопасности на воде, где можно получить информацию о безопасности на воде, а в случае аварии можно взять спасательный круг, чтобы спасти жизнь человека. Если спасательный круг или другое средство отсутствует или сломано, это затрудняет спасение, а также может поставить под угрозу жизнь спасателя, поскольку, когда люди тонут, их поведения непредсказуемо и они могут случайно утянуть спасающего под воду, - рассказал Микко Виркала, эксперт из отдела профилактики Спасательного управления.
- Мы понимаем, что поломка или отсутствие спасательного круга, линя или другого вспомогательного средства может поставить под угрозу чью-то жизнь, - сказал Виркала.
Знак безопасности на воде должен быть расположен вблизи водоема, быть заметным и легкодоступным. На стенде по безопасности размещены спасательное оборудование, информация и инструкции о том, как пользоваться спасательным оборудованием, звонить в Центр экстренного реагирования и выполнять сердечно-легочную реанимацию.
Кроме того, на информационном стенде должна быть размещена общая информация о правилах безопасности на воде. Каждая стойка также обозначена номером, чтобы в случае аварии центр экстренной помощи мог как можно быстрее определить место происшествия и направить помощь нуждающимся.
Если вы заметили сломанный или иным образом неисправный знак безопасности на воде, вы должны сообщить об этом в ближайшую спасательную команду или на горячую линию государственной информации 1247.