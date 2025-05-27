Испорченный стенд безопасности на воде может стоить кому-то жизни

Информационные щиты по безопасности на воде со спасательным оборудованием установлены в 691 месте для купания в Эстонии. 179 из них нуждаются в ремонте или замене в этом году, поскольку они были сломаны или украдены. Например, для информационного стенда на берегу озера Ульясте в Люганузе в течение последних десяти лет каждую весну приходилось закупать новый спасательный круг и трос.

Знаки безопасности на воде устанавливаются для того, чтобы в случае реальной опасности можно было воспользоваться спасательным кругом и тросом, чтобы спасти нуждающегося, не подвергая риску собственную жизнь. Спасательная служба рекомендует попрактиковаться в метании кольца, однако после этого его необходимо вернуть на место, чтобы в случае необходимости помощь была под рукой.

- При походе на водоем важно обеспечить собственную безопасность и безопасность своих близких. Этому способствует стенд по безопасности на воде, где можно получить информацию о безопасности на воде, а в случае аварии можно взять спасательный круг, чтобы спасти жизнь человека. Если спасательный круг или другое средство отсутствует или сломано, это затрудняет спасение, а также может поставить под угрозу жизнь спасателя, поскольку, когда люди тонут, их поведения непредсказуемо и они могут случайно утянуть спасающего под воду, - рассказал Микко Виркала, эксперт из отдела профилактики Спасательного управления.