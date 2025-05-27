Порог уголовной ответственности за порчу имущества могут снизить

По мнению Перна, сейчас у правонарушителей может создаваться ощущение безнаказанности, и это снижает возможности государства эффективно реагировать, особенно в случаях, связанных с действиями иностранных спецслужб.

Также прокуратура предлагает расширить действие статьи 203 Пенитенциарного кодекса, добавив туда мотив "запугивания других лиц, группы лиц или населения", независимо от суммы ущерба, считая, что максимальное наказание по обновленной статье должно составить до пяти лет лишения свободы.