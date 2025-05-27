На ремонт дорог запланировано существенно меньше средств, чем нужно

В этом году, без учета новых решений по финансированию, на строительство дорог пойдет 107 миллионов евро.

Годовой объем автоналога составляет примерно 99 миллионов евро, но насколько он уменьшится после учета льгот, пока неизвестно. "Я не знаю, будет ли это 20, 30 или 40 миллионов - это должен посчитать Минфин", - заявил министр инфраструктуры Кульдар Лейс.

По данным Транспортного департамента, для поддержания в порядке государственных дорог необходимо не менее 203 миллионов евро в год, а по оценке Союза инфраструктурного строительства - как минимум 250 миллионов. Даже с дополнительными средствами дорожное строительство не дотянет до этого уровня.