На границе изъяли незаконную символику и пресекли угрозу общественному порядку

В среду пограничники обнаружили 35-летнего мужчину, который отправился из порта Кулгу в Нарвское водохранилище на доске SUP, не зарегистрировав свое посещение приграничного водоема. За нарушение мужчина был оштрафован на 320 евро.
Также погранслужба сообщила, о том, что при досмотре личных вещей прибывшего из Ивангорода гражданина России на пограничном пункте пропуска "Нарва" была обнаружена советская символика. Гражданину РФ объяснили, что такая символика в Эстонии запрещена, после чего он отказался от предмета и смог продолжить путь на запад.
В среду вечером на пограничном пункте пропуска "Нарва" не разрешили въезд в страну двум гражданам России и одному гражданину Кыргызстана, поскольку они были признаны представляющими угрозу общественному порядку.
Поздно вечером 28 мая на пограничном пункте пропуска "Нарва" пограничники при проверке документов гражданина России на выезде из Эстонии обнаружили, что он незаконно находился в Шенгенской зоне в течение 49 дней, из которых один - в Эстонии. Поскольку пограничный переход в ночное время закрыт, его повторно вызвали на пограничный переход в четверг для проведения процессуальных действий.