На границе изъяли незаконную символику и пресекли угрозу общественному порядку

Также погранслужба сообщила, о том, что при досмотре личных вещей прибывшего из Ивангорода гражданина России на пограничном пункте пропуска "Нарва" была обнаружена советская символика. Гражданину РФ объяснили, что такая символика в Эстонии запрещена, после чего он отказался от предмета и смог продолжить путь на запад.

В среду вечером на пограничном пункте пропуска "Нарва" не разрешили въезд в страну двум гражданам России и одному гражданину Кыргызстана, поскольку они были признаны представляющими угрозу общественному порядку.