Председатель горсобрания Кохтла-Ярве удостоен звания "Радужный герой 2025"

Эту награду Эдуарду Одинцу вручило Эстонское объединение ЛГБТ на церемонии открытия культурного фестиваля сексуальных и гендерных меньшинств "Tallinn Pride 2025". Объединение является некоммерческой организацией, работающей в интересах ЛГБТ+ людей (лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и других представителей различных сексуальных и гендерных идентичностей) и их близких.

Награда "Радужный герой" присуждается тем, кто своими словами и поступками способствует улучшению жизни ЛГБТ+ людей в Эстонии и выступает в их защиту.

"Эти люди являются образцом и первопроходцами в построении равного, открытого, инклюзивного и свободного от насилия общества. Их деятельность вдохновляет и поддерживает ЛГБТ+ людей, их близких и широкую общественность", - говорится в пресс-релизе, распространенном Социал-демократической партией Эстонии.

Эдуард Одинец также возглавляет ЛГБТИК-объединение "Vikerroos" при Социал-демократической партии, является председателем партийного совета и членом правления. Как бывший депутат Рийгикогу, он долгое время выступал за криминализацию языка вражды.

"У всех нас есть право чувствовать себя в безопасности - даже в мире слов. Если тебя атакуют лишь за то, кто ты есть, общество должно дать ясный сигнал: это недопустимо", - неоднократно подчеркивал Одинец.

Кроме того, он является одним из активных сторонников брачного равенства в Эстонии, сыграв важную роль в формировании политической и общественной поддержки равных прав для ЛГБТИК+ людей.