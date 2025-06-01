ПОГОДА В начале июня температура ночами все еще может опускать до ноля

В понедельник в начале ночи под влиянием удаляющегося гребня высокого давления осадков не ожидается. Но к утру с моря подойдет фронт низкого давления с дождевыми облаками, который сначала достигнет островов, а затем распространится на материковую часть. Днем фронт низкого давления с дождями пересечет материковую часть Эстонии; после обеда с запада облачность начнет рассеиваться, вероятность дождя уменьшится. Будет дуть умеренный южный ветер. Температура воздуха ночью 8..13 °C, в восточной части страны до 5 °C, в Вирумаа местами на почве до 0 °C; днем 13..18 °C.

Во вторник циклон будет перемещаться из Скандинавии в Финляндию, на его периферии ночью местами возможны слабые дожди, днем ожидаются кратковременные дожди, во второй половине дня возможны грозы. Будет дуть умеренный юго-западный и западный ветер. Температура воздуха ночью 5..11 °C, днём 14..18 °C, на наветренном побережье прохладнее.

Большая часть среды будет без осадков под влиянием гребня высокого давления. Однако во второй половине дня с моря подойдет периферия циклона, и вечером дождевые облака достигнут островов. Ветер западный, днем сменится на южный и к вечеру усилится. Температура воздуха ночью 4..9 °C, местами на почве около 0 °C, на побережье до 11 °C; днем поднимется до 20 °C, на побережье ниже 15 °C.

В четверг над Эстонией пройдёт фронт низкого давления с дождями, к вечеру осадки начнут уменьшаться. Будет дуть умеренный южный ветер, днем юго-западный и западный ветер усилится. Температура воздуха ночью 8..13 °C, днём 16..21 °C.