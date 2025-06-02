Туристические тенденции 2025: перебои с авиаперелётами увеличивают спрос на туроператоров

В летнем сезоне 2025 года эксперты туризма Эстонии наблюдают разнообразные тенденции: тёплые средиземноморские направления по-прежнему остаются популярными, однако рост цен на поездки и нестабильность авиасообщения увеличили спрос на гибкие условия, надёжных туроператоров и тщательную подготовку к путешествию.
«При планировании поездки за границу стоит заранее ознакомиться с требованиями и правилами въезда в страну назначения, а также проверить срок действия проездных документов. Также крайне рекомендуется оформить медицинскую и страховую защиту от невыездов, чтобы минимизировать риски в непредвиденных ситуациях, таких как болезни или сбои в путешествии», — пояснила исполнительный директор Союза туристических фирм Эстонии Асмик Цатурян.
По её словам, на рынок серьёзно влияет нестабильность авиасообщения: частые отмены рейсов всё чаще побуждают путешественников обращаться к туроператорам, у которых можно рассчитывать на надежность и снижение рисков. «Летом людям хочется прежде всего отдыхать без забот и избежать ситуаций, когда какой-то важный момент поездки оказывается упущенным — в этом надёжный туроператор может оказать большую помощь», — добавила Цатурян.
Тёплые направления остаются в числе самых популярных
Среди жителей Эстонии сохраняют популярность тёплые прибрежные направления — Турция, Греция и Болгария, которые предлагают хорошее соотношение цены и качества, а также прямые рейсы из Таллинна. Египет также остаётся востребованным, особенно среди семей, ищущих комфортный и солнечный отдых.
«Эти направления предлагают выгодные условия и удобное сообщение благодаря прямым перелётам», — отметила руководитель отдела по работе с частными клиентами и маркетинга Estravel Катрин Ааслайд.
Региональный менеджер по продажам и развитию JoinUp Мадлин Вийл указала на растущий интерес к Балканам — особенно к Черногории и Албании, которые предпочитают путешественники, ищущие более активный и разнообразный отдых. Всё большей популярностью пользуются также Крит и Кипр.
Руководитель регионального направления Nikal Travel Екатерина Дорошкевич подтвердила, что увеличился спрос и на более дорогие направления, например, туры по Китаю. Не ослабевает интерес и к классическим европейским направлениям — Италии и Французской Ривьере.
Продажи стабильны или растут, цены — на подъёме
По данным Estravel, в этом году цены на туры выросли в среднем на 5,3%, что может объяснять снижение количества ранних бронирований — по сравнению с прошлым годом оно сократилось на 5–10%. По оценке Novatours, рост цен может достигать даже 10%.
Однако есть направления, где цены снизились. «Например, турпакеты в Турцию подешевели на 1,4%, в Черногорию — на 4,6%, а поездки в материковую часть Испании — даже на 20%», — привела примеры Катрин Ааслайд. Поездка в Малагу стоила в прошлом году 1097 евро на человека, а в этом — 806 евро, то есть почти на 26% меньше.
По словам Мадлин Вийл, цены на поездки по своей природе являются динамичными и зависят от заполняемости отелей и рейсов, а также от налоговой политики, например, роста климатических сборов.
Авиасбои вызывают неуверенность
Больше всего проблем в последнее время вызвали отмены рейсов авиакомпанией AirBaltic, что затронуло весь рынок стран Балтии. Поскольку это один из ключевых перевозчиков в регионе, его влияние ощутимо и в Эстонии — были отменены несколько направлений, что привело к временной неуверенности и пересмотру планов путешествий.
«В результате вырос интерес к гибким условиям бронирования, а также к альтернативным маршрутам через Хельсинки и Стокгольм. Недостаток мест на рейсах, естественно, тоже повлиял на рост цен», — добавила Катрин Ааслайд. Руководитель отдела продаж Novatours Анн Тидеманн отметила, что в Латвии влияние было ещё более ощутимым, поскольку многие турпакеты основывались именно на рейсах AirBaltic.
Рекомендации экспертов: планируй заранее и основательно
Эксперты туристической отрасли подчёркивают, что в этом году особенно важно заранее и тщательно планировать отпуск. «Стоит заранее обсудить все детали с консультантом — самая низкая цена может означать меньшую гибкость изменений или жёсткие ограничения по багажу», — пояснила Ааслайд.
Это подтвердила и Тидеманн, по словам которой лучшие цены и наибольший выбор туров доступны либо в начале сезона, либо в виде “горячих предложений” — особенно на популярные направления, такие как Крит или Тиват. «Кроме того, важно заранее ознакомиться с особенностями страны назначения — туристическими налогами, условиями въезда и необходимыми документами, которые могут отличаться от страны к стране, а также обратить внимание на санитарные требования и возможные риски для здоровья», — подчеркнула она.