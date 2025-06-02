Туристические тенденции 2025: перебои с авиаперелётами увеличивают спрос на туроператоров

Руководитель регионального направления Nikal Travel Екатерина Дорошкевич подтвердила, что увеличился спрос и на более дорогие направления, например, туры по Китаю. Не ослабевает интерес и к классическим европейским направлениям — Италии и Французской Ривьере.

Продажи стабильны или растут, цены — на подъёме

По данным Estravel, в этом году цены на туры выросли в среднем на 5,3%, что может объяснять снижение количества ранних бронирований — по сравнению с прошлым годом оно сократилось на 5–10%. По оценке Novatours, рост цен может достигать даже 10%.

Однако есть направления, где цены снизились. «Например, турпакеты в Турцию подешевели на 1,4%, в Черногорию — на 4,6%, а поездки в материковую часть Испании — даже на 20%», — привела примеры Катрин Ааслайд. Поездка в Малагу стоила в прошлом году 1097 евро на человека, а в этом — 806 евро, то есть почти на 26% меньше.

По словам Мадлин Вийл, цены на поездки по своей природе являются динамичными и зависят от заполняемости отелей и рейсов, а также от налоговой политики, например, роста климатических сборов.

Авиасбои вызывают неуверенность

Больше всего проблем в последнее время вызвали отмены рейсов авиакомпанией AirBaltic, что затронуло весь рынок стран Балтии. Поскольку это один из ключевых перевозчиков в регионе, его влияние ощутимо и в Эстонии — были отменены несколько направлений, что привело к временной неуверенности и пересмотру планов путешествий.