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В Кохтла-Ярве и Нарве насильники дали работу полицейским

Полицейская машина. Иллюстративное фото.

За выходные полиции в Ида-Вирумаа​ пришлось иметь дело с тремя случаями насилия.

28 мая в Кохтла-Ярве был избит 17-летний юноша. Полиции известны возможные нападавшие, точные обстоятельства будут выяснены в ходе уголовного производства.

В ночь на 29 мая в Кохтла-Ярве 36-летний мужчина ударил сожительницу.

В ночь на 31 мая в Нарве во время ссоры 36-летний мужчина избил жену. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого в совершении преступления.

Полиция расследует случаи насилия в ходе уголовного производства.

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