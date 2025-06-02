В Кохтла-Ярве и Нарве насильники дали работу полицейским

28 мая в Кохтла-Ярве был избит 17-летний юноша. Полиции известны возможные нападавшие, точные обстоятельства будут выяснены в ходе уголовного производства.

В ночь на 29 мая в Кохтла-Ярве 36-летний мужчина ударил сожительницу.

В ночь на 31 мая в Нарве во время ссоры 36-летний мужчина избил жену. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого в совершении преступления.