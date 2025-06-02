Skip to footer
Пн, 2.06.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Cообщи

В Йыхви ангар уничтожен огнем

Сгоревший ангар в Йыхви.

2 июня около четырех утра в центр тревоги поступило сообщение о пожаре в здании на улице Каазику в деревне Йыхви волости Йыхви.

К прибытию спасателей большой ангар горел открытым пламенем. Самый сильный огонь полыхал в середине здания.

На ангаре находились солнечные батареи, которые были подключены к сети, но аккумуляторов не имелось. На место происшествия были вызваны электрики.

К шести часам более крупное возгорание удалось локализовать, однако крыша ангара обрушилась.

Пожар тушили профессиональные пожарные из Йыхви, Кохтла-Ярве, Силламяэ и Ийзаку, а спасатели-добровольцы из Мяэтагузе помогали обеспечивать водоснабжение.

Комментарии

Ключевые слова

Новости
Наверх