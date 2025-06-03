idaviru.events Информация о мероприятиях в Ида-Вирумаа теперь удобно собрана в одном месте

Платформа idaviru.events инновационна тем, что состоит из двух частей. Одна часть - это закрытая система календаря для работников культуры и организаторов мероприятий, позволяющая им лучше планировать свою повседневную работу. Каждое мероприятие имеет три статуса: черновик, который виден только своей команде; утвержденный, который виден всем пользователям системы, и публичный. В последнем случае мероприятие появляется на сайте idaviru.events, где можно искать мероприятия по периоду и региону.