Skip to footer
Ср, 4.06.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Cообщи

Эстония отмечает годовщину национального флага

Флаг Эстонии.

В среду, 4 июня, исполняется 141 год со дня освящения первого сине-черно-белого флага, впоследствии ставшего национальным триколором Эстонии.

4 июня во всей Эстонии отмечается 141-я годовщина эстонского триколора. В честь этого все государственные и муниципальные учреждения, а также общественно-правовые юридические лица поднимут госфлаги.

Поднять эстонский флаг в этот день могут все желающие. Флаги поднимают с восходом солнца или не позднее восьми утра и опускают в десять вечера. Если флаг на ночь не убирается, его необходимо подсветить.

4 июня 1884 года представители эстонской интеллигенции собрались в Отепя, чтобы освятить эстонский национальный флаг. На гребне процесса пробуждения национального самосознания в Эстонии комбинация сине-черно-белого цвета была закреплена как национальный триколор. С обретением независимости национальный флаг в Эстонии стал государственным.

Комментарии

Ключевые слова

Новости
Наверх