Эстония отмечает годовщину национального флага

В среду, 4 июня, исполняется 141 год со дня освящения первого сине-черно-белого флага, впоследствии ставшего национальным триколором Эстонии.
4 июня во всей Эстонии отмечается 141-я годовщина эстонского триколора. В честь этого все государственные и муниципальные учреждения, а также общественно-правовые юридические лица поднимут госфлаги.
Поднять эстонский флаг в этот день могут все желающие. Флаги поднимают с восходом солнца или не позднее восьми утра и опускают в десять вечера. Если флаг на ночь не убирается, его необходимо подсветить.
4 июня 1884 года представители эстонской интеллигенции собрались в Отепя, чтобы освятить эстонский национальный флаг. На гребне процесса пробуждения национального самосознания в Эстонии комбинация сине-черно-белого цвета была закреплена как национальный триколор. С обретением независимости национальный флаг в Эстонии стал государственным.