Эстония отмечает годовщину национального флага

4 июня во всей Эстонии отмечается 141-я годовщина эстонского триколора. В честь этого все государственные и муниципальные учреждения, а также общественно-правовые юридические лица поднимут госфлаги.

Поднять эстонский флаг в этот день могут все желающие. Флаги поднимают с восходом солнца или не позднее восьми утра и опускают в десять вечера. Если флаг на ночь не убирается, его необходимо подсветить.