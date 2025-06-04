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Ср, 4.06.2025
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Зарплатные ожидания жителей Эстонии – самые низкие во всех странах Балтии

Деньги. Иллюстративное фото.

Новое исследование барометра покупательной способности, проведенное по заказу банка Citadele, показывает, что ожидания жителей Эстонии относительно роста заработной платы остаются умеренными, уступая ожиданиям латвийцев и литовцев.

Если в Литве 16% респондентов уверены, что их зарплата вырастет в течение ближайших трех месяцев, а в Латвии таких респондентов 11%, то в Эстонии показатель составляет всего 10%, и на один процентный пункт даже снизился в сравнении с началом года.

В то же время в Эстонии целых 12% считают, что их зарплата, напротив, может стать ниже – это самый большой показатель из всех стран Балтии. Урезания заработной платы в Латвии опасаются только 6%, и в Литве – 5%. Больше всего в странах Балтии таких, кто считает, что их зарплата никак не изменится – в Эстонии такой ответ дали 57%, а в Латвии и Литве таких респондентов было 55%.

«Эстония остается единственной страной, где больше людей ждет урезания заработной платы, чем ее повышения. Это демонстрирует, что хоть формально Эстония вышла из экономического спада, рынок труда всегда восстанавливается с задержкой, и процесс еще не достиг восприятия людей, – пояснил член правления и руководитель розничного банкинга Citadele в странах Балтии Эдвард Ребане. – Литва вышла из экономического спада намного раньше нас, и там разрыв между теми, кто ожидает повышения зарплаты и опасается ее урезания, составляет целых 11 процентных пунктов в пользу первых».

Ребане отметил, что барометр Citadele изучал ожидания людей в отношении повышения заработной платы, но в реальности влияние на покупательную способность жителей Эстонии будут оказывать также выросшие ставки НДС и акцизов. «Следует учитывать и общую покупательную способность. Недавно были опубликованы данные, что средняя брутто-зарплата по Эстонии в первом квартале составляла 2011 евро, и за год выросла на 6,1%. В то же время в начале года вырос подоходный налог, из-за чего фактически доходы сократились примерно на 2,4%, а инфляция составила 4,5%, то есть в целом рост заработных плат оказался меньше увеличения трат», – прокомментировал Ребане.

Поскольку зарплатные ожидания находятся на низком уровне, а урезание заработной платы является для части людей реальным поводом для беспокойства, это очевидно оказывает воздействие на потребительские привычки населения. «Растет осторожность в потреблении – люди начали больше экономить и контролировать траты. В ближайшие месяцы тенденция может углубиться в свете повышения налогов несмотря на то, что снижение Euribor дало потребителям некоторую передышку», – сказал Ребане.

Исследовательская фирма Norstat провела исследование покупательного барометра Citadele в январе и мае этого года.

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