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Чт, 5.06.2025
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Ведра для дождевой воды в Нарвской центральной библиотеке могут наконец остаться в прошлом

Последствия протечки крыши в Нарвской центральной библиотеке вынуждены устранять с использованием впитывающих детских подгузников, которые пихают в щели между перекрытиями, предварительно разобрав подвесной потолок. Рядом с книжными полками в читальном зале стоят наготове ведра. О большом ремонте тут мечтают уже не первое десятилетие.

Последствия протечки крыши в Нарвской центральной библиотеке персонал вынужден устранять с использованием впитывающих детских подгузников, а рядом с книжными полками в читальном зале стоят ведра. Еще стены покрыты трещинами и того и гляди начнут расползаться по сторонам. Библиотеке теперь уготовано новое испытание - невиданный переезд на время очень долгожданного ремонта.​

Власти Нарвы собираются вложить миллионы евро в реконструкцию здания городской центральной библиотеки по улице Мальми, 8. Библиотечное четырехэтажное здание было сдано в эксплуатацию в 1987 году, но уже приблизительно в начале нового века стало ясно, что кровля, стены и подвал нуждаются в ремонте.

Капитальный ремонт - к сорокалетию здания

  • Нарвская центральная библиотека начала работать в новом здании на улице Мальми с 23 декабря 1987 года. Это здание вошло в историю эстонского библиотечного дела тем, что оно было первым, которое после Второй мировой войны было спроектировано и построено в Эстонии специально для городской библиотеки.
  • До того года разные отделы и хранилища библиотеки, сильно разросшейся и очень популярной в послевоенные годы, находились по разным адресам. Например, детский отдел располагался в восстановленной старинной ратуше, бывшей в советские годы Нарвским Дворцом пионеров.

Источник: Нарвская центральная библиотека

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Нарва
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