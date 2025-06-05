Ведра для дождевой воды в Нарвской центральной библиотеке могут наконец остаться в прошлом

Последствия протечки крыши в Нарвской центральной библиотеке вынуждены устранять с использованием впитывающих детских подгузников, которые пихают в щели между перекрытиями, предварительно разобрав подвесной потолок. Рядом с книжными полками в читальном зале стоят наготове ведра. О большом ремонте тут мечтают уже не первое десятилетие.

Последствия протечки крыши в Нарвской центральной библиотеке персонал вынужден устранять с использованием впитывающих детских подгузников, а рядом с книжными полками в читальном зале стоят ведра. Еще стены покрыты трещинами и того и гляди начнут расползаться по сторонам. Библиотеке теперь уготовано новое испытание - невиданный переезд на время очень долгожданного ремонта.​