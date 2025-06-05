Причудская рыболовецкая фирма одолела государство Наказание предприятия за нарушения рыбаков признано неконституционным

В 2023 году Департамент окружающей среды наказал в административном порядке двух рыбаков из ТОО "Peipus Grupp", принадлежащего Паулю Кярбергу, работавших на основании разрешения на лов, денежным штрафом, поскольку в июле того же года они ловили рыбу вершами с размером ячеек меньше разрешенного размера в той части Чудского озера, на которую действовал запрет. Рыбаки были наказаны за разные деяния, поскольку они выходили на озеро по отдельности и независимо друг от друга.