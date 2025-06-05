Причудская рыболовецкая фирма одолела государство Наказание предприятия за нарушения рыбаков признано неконституционным

На этой неделе рыболовные предприятия одержали большую победу, поскольку Государственный суд признал антиконституционным закон, который велит наказывать предприятие путем сокращения его прав на вылов рыбы, если рыбаки, работающие на основании его разрешения на ловлю сетью, нарушают закон. До сих пор предприятия не могли также оспорить наказание, что, по мнению суда, противоречит Конституции.
В 2023 году Департамент окружающей среды наказал в административном порядке двух рыбаков из ТОО "Peipus Grupp", принадлежащего Паулю Кярбергу, работавших на основании разрешения на лов, денежным штрафом, поскольку в июле того же года они ловили рыбу вершами с размером ячеек меньше разрешенного размера в той части Чудского озера, на которую действовал запрет. Рыбаки были наказаны за разные деяния, поскольку они выходили на озеро по отдельности и независимо друг от друга.