Стартапы Ида-Вирумаа демонстрируют уверенный рост

На сегодняшний день в Ида-Вирумаа зарегистрированы 24 стартапа. Лидером по объёму оборота в первом квартале текущего года стала компания DGTal Solutions с оборотом около 500 тысяч евро. Стартап специализируется на разработке цифровых решений, упрощающих отчётность в музыкальной индустрии. В тройку лидеров также вошла компания GeneCode, разрабатывающая инновационные препараты для лечения болезни Паркинсона, её оборот составил около 400 тысяч евро, а также RHOMTRIP, предлагающая персонализированные туристические решения с оборотом около 250 тысяч евро.

Руководитель региональных стартап-проектов Startup Estonia Элина Дубова отметила, что в нынешних экономических условиях стартапы Ида-Вирумаа делают ставку на стабильность. «Местные компании демонстрируют стабильный и значительный рост оборота, однако прироста числа сотрудников в регионе пока не наблюдается. Это свидетельствует о том, что фокус сместился с масштабирования на повышение операционной эффективности, что в текущей ситуации вполне оправдано. Аналогичные тенденции прослеживаются и в других регионах Эстонии», — отметила Дубова.

В первом квартале стартапы, действующие в Ида-Вирумаа, перечислили государству 120 тысяч евро в виде налогов на рабочую силу — это на 6% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Крупнейшим работодателем к концу квартала стала компания Efenco, работающая в сфере глубинных технологий и разрабатывающая решения для углеродно-нейтрального сжигания. В компании на тот момент было занято 10 сотрудников, а общий объём уплаченных налогов за рабочую силу составил 60 тысяч евро.

В целях поддержки местных компаний Ида-Вирумаа Startup Estonia продолжает реализацию бесплатной программы экспертного консультирования, которая в прошлом году пользовалась большим спросом. В этом году к программе присоединились семь экспертов, готовых оказывать поддержку стартапам на ранней стадии по таким направлениям, как установление и развитие деловых связей, формулирование ценностного предложения, привлечение венчурного капитала, стратегическое управление, продажи и международный маркетинг. Подробная информация о программе и участвующих в ней экспертах доступна на сайте Startup Estonia: https://startupestonia.ee/supporting-regional-startups-and-innovators/