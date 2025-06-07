Контроль в кохтла-ярвеских школах Недостатки есть, но министерство осталось довольно

Осуществленный в пяти муниципальных школах Кохтла-Ярве надзор за переходом на эстоноязычное обучение привел к выводу, что, несмотря на некоторые недостатки, переход начался успешно.
Министерство образования и науки опубликовало на этой неделе результаты осуществленного в Кохтла-Ярве надзора, показывающие, что переход на эстоноязычное образование в школах Кохтла-Ярве развернулся целенаправленно и учителя переходных классов почти во всех школах владеют эстонским языком на высшем уровне. Больше внимания следует обратить на оказание ученикам опорных услуг, а также на систематичное внедрение интегрированного предметного и языкового обучения (LAK).
Проверка в Нарве выявила ситуацию чуть похуже
До Кохтла-Ярве Министерство образования и науки проверило ситуацию с переходом на эстоноязычное обучение в школах Нарвы, где было установлено, что в школах не обеспечено проведение учебной работы на эстонском языке на всех уроках во всех 1-х и 4-х классах.
Из 83 уроков в 1-х классах эстоноязычными засчитали 60 уроков (72%), а из 130 уроков в 4-х классах - 97 (75%).
На проверенных уроках учителя говорили в основном на эстонском языке. Использовавшиеся на уроках учебные пособия были эстоноязычные. На всех проверенных уроках записи в классные журналы вносились на эстонском языке.
Министерство отметило в случае как Кохтла-Ярве, так и Нарвы, что эстоноязычной деятельности по интересам в школах мало, да и городские возможности предлагать эстоноязычное образование по интересам ограничены.
В подавляющем большинстве - эстоноязычное обучение
В итогах результатов надзора отмечено, что учебная работа в 1-х и 4-х классах кохтла-ярвеских муниципальных школ проходила в подавляющем большинстве на эстонском языке. А в Малеваской основной школе в завершающемся учебном году на эстоноязычное обучение перешли все классы.
В ходе надзора проверили 218 уроков 91 учителя, эстоноязычными признали 88% этих уроков. Из 60 уроков в 1-х классах эстоноязычными признали 90%, а из 133 уроков в 4-х классах - 96%. В Ахтмеской и Таммикуской основных школах все проверенные уроки были эстоноязычными.
"На наблюдавшихся уроках учителя говорили главным образом на эстонском языке, их эстонский язык большей частью был гладким и безошибочным, но на восьми уроках (4%) учителя часто допускали погрешности против языковых правил", - говорится в итогах надзора. Министерство нашло также, что использовавшиеся на уроках учебные пособия были эстоноязычные и только в единичных случаях имели русскоязычный перевод, но на этих уроках перевод с учетом обстоятельств был необходим.
Однако выяснилось, что в школах мало эстоноязычной деятельности по интересам, да и в городских школах по интересам действующих эстоноязычных кружков мало, так как найти эстоноязычного руководителя сложно.
"Для поддержки перехода важно предлагать больше эстоноязычной деятельности по интересам как в школах, так и более широко в городе", - находит министерство.
Министр: Кохтла-Ярве последовательно движется в направлении эстоноязычного образования
Министр образования и науки Кристина Каллас сказала, что для осуществления исторической реформы образования необходимо, чтобы школьные руководители, учителя, родители, самоуправления и государство действовали во имя единой цели. "Надзор показывает, что кохтла-ярвеские школы последовательно движутся в направлении эстоноязычного образования, и это - результат наших общих усилий", - отметила министр.
По ее словам, учителя играют центральную роль в процессе перехода и очень важно, чтобы они умели применять методику интегрированного предметного и языкового обучения, при которой изучение языка происходит вместе с предметным обучением. "Есть куда развиваться школьным опорным системам, чтобы сделать отвечающую современным требованиям поддержку доступной для всех нуждающихся в ней учеников".
Результаты надзора демонстрируют, что во всех школах Кохтла-Ярве имеются учителя, прошедшие курсы языкового погружения или LAK-обучения, однако принцип LAK-обучения в повседневной учебной работе все же еще не применяется систематически. Многие учителя начали работу в школе в августе 2024 года и не участвовали еще в более продолжительных обучениях. Требуемая квалификация имеется примерно у половины учителей, а самой низкой эта цифра была в Кесклиннаской основной школе (37%).
Судя по результатам надзора, школы Кохтла-Ярве не сумели нанять достаточное число опорных специалистов, а также не нашли предоставляющих услугу специалистов и в частном секторе. В пяти школах работают в общем 13 опорных специалистов. В то же время во всех кохтла-ярвеских школах действуют эстоноязычные группы продленного дня, где дети получают поддержку в учебной работе.