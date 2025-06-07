Контроль в кохтла-ярвеских школах Недостатки есть, но министерство осталось довольно

Министерство образования и науки опубликовало на этой неделе результаты осуществленного в Кохтла-Ярве надзора, показывающие, что переход на эстоноязычное образование в школах Кохтла-Ярве развернулся целенаправленно и учителя переходных классов почти во всех школах владеют эстонским языком на высшем уровне. Больше внимания следует обратить на оказание ученикам опорных услуг, а также на систематичное внедрение интегрированного предметного и языкового обучения (LAK).

Проверка в Нарве выявила ситуацию чуть похуже

До Кохтла-Ярве Министерство образования и науки проверило ситуацию с переходом на эстоноязычное обучение в школах Нарвы, где было установлено, что в школах не обеспечено проведение учебной работы на эстонском языке на всех уроках во всех 1-х и 4-х классах.

Из 83 уроков в 1-х классах эстоноязычными засчитали 60 уроков (72%), а из 130 уроков в 4-х классах - 97 (75%).

На проверенных уроках учителя говорили в основном на эстонском языке. Использовавшиеся на уроках учебные пособия были эстоноязычные. На всех проверенных уроках записи в классные журналы вносились на эстонском языке.

Министерство отметило в случае как Кохтла-Ярве, так и Нарвы, что эстоноязычной деятельности по интересам в школах мало, да и городские возможности предлагать эстоноязычное образование по интересам ограничены.