Итальянец на границе в Нарве лишился носков

Эстонские стражи границы продолжают нетерпимо относиться к советской и российской официальной символике, доставляемой из России с какой бы то ни было целью.
Как сообщили в Идаской префектуре Департамента полиции и погранохраны, на Нарвский погранпункт 8 июня прибыл из России гражданин Италии. Во время досмотра его вещей пограничники обнаружили пару носков с символикой Советского Союза.
Итальянскому гостю разъяснили, что подобная символика в Эстонии запрещена. Тогда он отказался от носков - и смог продолжить путь в Нарву и далее.