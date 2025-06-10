Молодежь Нарвской эстонской гимназии участвовала в лагере по физике на немецком языке

В Мадриде мы получили новые знания о квантовой физике, улучшили свои знания немецкого языка и ознакомились с культурой других стран-участниц.
С 25 по 31 мая ученики нашей школы Андрей Байков из G1 и я, а также наш преподаватель немецкого языка Виктория Опенко находились в Мадриде в лагере по квантовой физике "Karriere Quantum". Лагерь был организован Институтом Гете и "TüftelLab" при поддержке Федерального министерства образования и науки Германии. В лагере приняли участие десять команд по три человека из Италии, Финляндии, Словакии, Румынии, Боснии и др.
Первым шагом была отправка заявки, в которой наша команда должна была ответить на вопросы о своем интересе к науке и мотивации участвовать в лагере. Важно было создать убедительное видео, которое дало бы представление об участниках. Одна часть видео была игрой, связанной с квантовой физикой, которую команда должна была придумать сама, чтобы проявить свою креативность. Предварительные знания по квантовой физике не были обязательным требованием - было сказано, что все объяснят в лагере.
Заявка нарвитян победила
Всего было прислано более сотни заявок, и наша победила! Это говорит об огромной страсти наших учеников и учителя к науке, а также о том, сколько усилий они приложили при оформлении заявки.
В лагере команды должны были самостоятельно приезжать в Институт Гете каждый день - пешком, на метро, автобусе или как-то еще - и заниматься по восемь часов. Обучение проходило в игровой форме - изучение квантовой физики облегчалось практическими занятиями и играми. К концу курса все участники должны были создать видео или прототип, который каким-то образом был связан с технологиями квантовой физики. Наши молодые люди создали видеоролик, в котором рассказывают о квантовой суперпозиции и объясняют ее на примере человека.
Новый взгляд на преподавание языков
Немецкий язык мы изучали с Сюзанной Бломер, профессиональным преподавателем из Германии. Для молодых людей это был новый взгляд на изучение языка - например, не нужно было заучивать 60 слов или писать скучный тест. Ученики смотрели фильмы на немецком языке, читали тексты, обсуждали и общались с учителем.
В то же время учителя участвовали в хакатоне, целью которого было связать квантовую физику и преподавание в школе, и создали презентацию на его основе. Некоторые обнаружили связь между квантовой запутанностью и "Ромео и Джульеттой". Молодежи также рассказали о широко распространенной афере, когда мошенник пытается продать свой продукт, используя в рекламе научные ключевые слова, не имеющие отношения к науке. Например, "квантофизический медальон", который лечит все, но на самом деле радиоактивен и вреден.
Поездка также стала ценным культурным обменом между молодыми людьми. Мы узнали о культуре и истории других стран-участниц и представили свою собственную страну.