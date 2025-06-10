Молодежь Нарвской эстонской гимназии участвовала в лагере по физике на немецком языке

С 25 по 31 мая ученики нашей школы Андрей Байков из G1 и я, а также наш преподаватель немецкого языка Виктория Опенко находились в Мадриде в лагере по квантовой физике "Karriere Quantum". Лагерь был организован Институтом Гете и "TüftelLab" при поддержке Федерального министерства образования и науки Германии. В лагере приняли участие десять команд по три человека из Италии, Финляндии, Словакии, Румынии, Боснии и др.

Первым шагом была отправка заявки, в которой наша команда должна была ответить на вопросы о своем интересе к науке и мотивации участвовать в лагере. Важно было создать убедительное видео, которое дало бы представление об участниках. Одна часть видео была игрой, связанной с квантовой физикой, которую команда должна была придумать сама, чтобы проявить свою креативность. Предварительные знания по квантовой физике не были обязательным требованием - было сказано, что все объяснят в лагере.

Заявка нарвитян победила

Всего было прислано более сотни заявок, и наша победила! Это говорит об огромной страсти наших учеников и учителя к науке, а также о том, сколько усилий они приложили при оформлении заявки.