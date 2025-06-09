Пельмени переварил, не поел, вдобавок штраф получил

Приготовление обеда пошло не по плану: в гости к одному йыхвисцу, любящему полуденный сон, приехали пожарные, выписали штраф и выдали предписание от Спасательного департамента.
Как рассказали в Идаском спасательном центре, 7 июня в 12.51 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Йыхви на улице Пуру из соседней квартиры идет дым. Прибывшие спасатели разбудили спящего жильца, постучав в окно.
Оказалось, причиной задымления стала пригоревшая еда - на плите сгорели пельмени.
Спасатели сразу заметили, что в квартире не было датчика дыма, который мог бы своевременно предупредить жильца об опасности. В связи с этим ему был назначен штраф и выдано официальное предписание установить дымовой датчик.