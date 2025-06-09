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Пн, 9.06.2025
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Пельмени переварил, не поел, вдобавок штраф получил

Сгоревшая еда на плите, из-за которой мог возникнуть пожар во всем доме. Снимок иллюстративный.

Приготовление обеда пошло не по плану: в гости к одному йыхвисцу, любящему полуденный сон, приехали пожарные, выписали штраф и выдали предписание от Спасательного департамента.​

Как рассказали в Идаском спасательном центре, 7 июня в 12.51 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Йыхви на улице Пуру из соседней квартиры идет дым. Прибывшие спасатели разбудили спящего жильца, постучав в окно.

Оказалось, причиной задымления стала пригоревшая еда - на плите сгорели пельмени.

Спасатели сразу заметили, что в квартире не было датчика дыма, который мог бы своевременно предупредить жильца об опасности. В связи с этим ему был назначен штраф и выдано официальное предписание установить дымовой датчик.

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Йыхви
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