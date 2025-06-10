Вирумааский праздник песни "Meil on laulud laulda" привел шествием на Тойласкую певческую сцену более полусотни коллективов из Ида- и Ляэне-Вирумаа. Наряду с многочисленной публикой, певцами и музыкантами очень хорошие эмоции получила художественный руководитель праздника Эло Юлеоя. "Так как все певцы перед всеобщим праздником песни много репетировали, то художественный уровень явно получился очень хорошим".