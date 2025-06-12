Ученики творческих студий для взрослых показывают в Кохтла-Ярвеском центре культуры результаты своего труда и экспериментов - на выставке около двухсот изделий в разных техниках прикладного искусства и большая коллекция кукол ручной работы. Экспозиция продлится до 25 июня, вход свободный.

Экопринт, рельефные картины, мыло и свечи ручной работы, керамика, витражи, фьюзинг и изделия из гипсового бинта - на выставке 160 работ учеников студии декоративно-прикладного искусства, которую уже более десяти лет ведет в Вахтраском центре творчества Юрате Кастрицкая. Поздравляя учениц с окончанием учебного года, руководитель подчеркнула, что не только довольна их успехами, но их старания и тяга к экспериментам вдохновляют и ее тоже.