ЛЕТО / ОСЕНЬ 2025 В Ида-Вирумаа отдыхающих ждут самые длинные песчаные пляжи Эстонии

Ида-Вирумаа с трех сторон окружен водой, то есть каждый найдет себе здесь пляж по душе. Наряду с песчаными пляжами рекордной протяженности тут можно поплавать в пограничной реке между Евросоюзом и Россией или в канале с мистически голубой водой посреди каменной пустыни в Айду.
На северном побережье Чудского озера расположен несомненно самый длинный песчаный пляж Эстонии. Туристические справочники говорят, что 30-километровый северный берег Чудского озера тянется от Каукси до Васкнарвы. По сути, он начинается уже за пару километров до этого в Раннапунгерья. Тамошний пляж, правда, местами порос тростником, зато в Раннапунгерья можно одновременно находиться на берегу озера и реки.
Пляж в Раннапунгерья является особенным и из-за своего маяка. С построенной у его подножия смотровой платформы открывается живописный вид как на озеро и впадающую в него реку Раннапунгерья, так и на береговой ландшафт. В устье реки Раннапунгерья в разгар лета любителей культуры собирает Концерт у маяка.
На другом конце непрерывного песчаного пляжа, у истоков реки Нарва расположена Васкнарва с ее развивающимся портом, вышкой для наблюдения за птицами, которая будет готова летом, с развалинами орденского замка и монастырским подворьем. Однако наиболее известным из причудских пляжей является кауксиский, где можно прогуляться по построенному на гребне дюн променаду, передохнуть на его смотровых площадках и подкрепиться в пляжном здании.
Предлагает полный набор пляжных удовольствий
Северный берег Чудского озера по своей протяженности весьма превосходит даже расположенный в Греции на берегу Ионического моря песчаный пляж Монолити, не говоря уж о других пляжах Эстонии.
И все же в Ида-Вирумаа находится и другой пляж-рекордсмен - в Нарва-Йыэсуу. Протяженность самого длинного в Эстонии приморского курортного пляжа равна, судя по замерам, 9,5 километра. Географы Майт Сепп и Таави Паэ поделились интересной информацией: если сложить четыре пярнуских пляжа, то всем купальщикам этого города-курорта придется уместиться на 3855 метрах, причем лишь половина из всего этого приходится на песчаный пляж.
Полоса пляжа в Нарва-Йыэсуу похвастать может не только своей длиной, но и шириной, и места там хватает всем. Пляж с равномерно мелким песком хорошо подходит для приема солнечных ванн, а также для долгих прогулок и катания на велосипеде. Свое начало пляж берет в устье реки Нарва, где для посетителей второй летний сезон подряд открыт самый восточный маяк Эстонии.
Одним из козырей является своеобразие
Ценность пляжей Ида-Вирумаа кроется не только в их протяженности, но и в своеобразии. Живописные песчаные пляжи есть еще в Лиймала и Аа. Особенностью тойлаского пляжа являются валы из плоской береговой гальки, переходящие в песчаное морское дно. На пляже в Удриа - классная природа: древняя долина, глыбы песчаника и мощные россыпи валунов.
В Куртнаской озерной системе с сорока водоемами для пляжного отдыха подходят более десяти озер. Одно из высоко ценимых озер с местами для купания расположено также в Ульясте. Особенное впечатление можно получить на пляже Йоаорг в Нарве - перед купающимися в пограничной реке открывается вид как на Нарвскую, так и на Ивангородскую крепость.
В Ида-Вирумаа насладиться плаванием можно также в таком месте, где когда-то ревели мощные горные машины. В искусственном ландшафте Айду вы увидите прекрасный водный мир светло-голубого или зеленого цвета, так называемые фьорды Ида-Вирумаа. При обслуживающем здании Айдуского центра водного спорта создан уличный бассейн. В Айду имеются также десятки километров каналов, где ходить можно и на веслах, и под парусом или заниматься водно-моторным спортом. Любителей увеселительного катания привлекает сюда Айдуский вейк-парк.
Сколько стоит парковка и какие услуги предлагаются на пляжах?
- Пляж в Нарва-Йыэсуу
В городе Нарва-Йыэсуу парковка с 1 мая по 30 сентября платная. Стоимость парковочных билетов: один день - 5 евро, 1 месяц - 50 евро. Сезонный парковочный билет стоит 150 евро.
На пляже Нарва-Йыэсуу есть водно-спасательная служба, серфинг-клуб, игровые площадки и площадки для игр с мячом, а также облегчающие передвижение дощатые дорожки, различные кафе и заведения питания, из них наиболее своеобразное - открытый в трамвае бар.
- Пляжи Чудского озера
На северном берегу Чудского озера парковка платная в Каукси, Алайыэ и Васкнарве. Парковка там платная круглый год. Размер парковочной платы - 5 евро в день, месячный билет стоит 50 евро, а сезонный билет на четыре месяца подряд (например, с 1 мая по 31 августа) - 150 евро.
Месячный и сезонный билеты можно купить в конторе ЦУ "Alutagusemaa" в пляжном здании Каукси или заказать по э-почте info@alutagusemaa.ee. Жители Алутагузеской волости, у которых имеется действующая карточка гражданина Алутагузеской волости, от платы за парковку освобождаются. Более точная информация - на странице Алутагузеской волости.
Услуги для отдыхающих сформированы на пляже в Каукси, где построен променад со смотровыми площадками и возможностями проведения досуга, а также пляжное здание, в котором размещены заведение общественного питания, прокат спортинвентаря, общественные туалеты и душевые. В установленном на пляже в Каукси прокатном автомате можно взять в аренду SUP, или доски для сап-серфинга.
- Пляж в Тойла
На пляже в Тойла парковка платная с начала мая до конца сентября, бесплатно можно поставить автомобиль на парковке в поселке.
На пляже парковка стоит 5 евро. В течение всего летнего периода свободный доступ обеспечит сезонный билет, который для жителя Тойлаской волости стоит 35 евро. Если место жительства человека находится за пределами Тойлаской волости, то сезонный билет обойдется в 50 евро (форму для покупки билета можно найти на странице Тойлаского порта в "FB"). Система парковки - автоматическая, распознающая легковой автомобиль при въезде и выезде с территории парковки.
Волость содействует предпринимательству на территории пляжа и порта таким образом, что в случае счета более 40 евро клиент освобождается от платы за парковку. Это правило действует для клиентов как "Mereresto" и "Ranna Lounge", так и, например, для клиентов морской бани. На пляже можно не только подкрепиться и сходить в баню, но и сыграть в пляжный волейбол, покачаться на качелях и воспользоваться уличным тренажерным залом.
- Пляж Йоаорг в Нарве
Парковка у пляжа в зоне отдыха Йоаорг бесплатная. За купающимися наблюдают спасатели на водах. В пляжном здании размещены ресторан, прокат велосипедов и спортинвентаря, общественные туалеты, душевые, шкафчики для хранения. Пользоваться можно волейбольной и баскетбольной площадками.