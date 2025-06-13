ЛЕТО / ОСЕНЬ 2025 В Ида-Вирумаа отдыхающих ждут самые длинные песчаные пляжи Эстонии

Сколько стоит парковка и какие услуги предлагаются на пляжах?

Пляж в Нарва-Йыэсуу

В городе Нарва-Йыэсуу парковка с 1 мая по 30 сентября платная. Стоимость парковочных билетов: один день - 5 евро, 1 месяц - 50 евро. Сезонный парковочный билет стоит 150 евро.

На пляже Нарва-Йыэсуу есть водно-спасательная служба, серфинг-клуб, игровые площадки и площадки для игр с мячом, а также облегчающие передвижение дощатые дорожки, различные кафе и заведения питания, из них наиболее своеобразное - открытый в трамвае бар.

Пляжи Чудского озера

На северном берегу Чудского озера парковка платная в Каукси, Алайыэ и Васкнарве. Парковка там платная круглый год. Размер парковочной платы - 5 евро в день, месячный билет стоит 50 евро, а сезонный билет на четыре месяца подряд (например, с 1 мая по 31 августа) - 150 евро.

Месячный и сезонный билеты можно купить в конторе ЦУ "Alutagusemaa" в пляжном здании Каукси или заказать по э-почте info@alutagusemaa.ee. Жители Алутагузеской волости, у которых имеется действующая карточка гражданина Алутагузеской волости, от платы за парковку освобождаются. Более точная информация - на странице Алутагузеской волости.

Услуги для отдыхающих сформированы на пляже в Каукси, где построен променад со смотровыми площадками и возможностями проведения досуга, а также пляжное здание, в котором размещены заведение общественного питания, прокат спортинвентаря, общественные туалеты и душевые. В установленном на пляже в Каукси прокатном автомате можно взять в аренду SUP, или доски для сап-серфинга.

Пляж в Тойла

На пляже в Тойла парковка платная с начала мая до конца сентября, бесплатно можно поставить автомобиль на парковке в поселке.

Особенностью пляжа в Тойла являются валы из плоской береговой гальки. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

На пляже парковка стоит 5 евро. В течение всего летнего периода свободный доступ обеспечит сезонный билет, который для жителя Тойлаской волости стоит 35 евро. Если место жительства человека находится за пределами Тойлаской волости, то сезонный билет обойдется в 50 евро (форму для покупки билета можно найти на странице Тойлаского порта в "FB"). Система парковки - автоматическая, распознающая легковой автомобиль при въезде и выезде с территории парковки.

Волость содействует предпринимательству на территории пляжа и порта таким образом, что в случае счета более 40 евро клиент освобождается от платы за парковку. Это правило действует для клиентов как "Mereresto" и "Ranna Lounge", так и, например, для клиентов морской бани. На пляже можно не только подкрепиться и сходить в баню, но и сыграть в пляжный волейбол, покачаться на качелях и воспользоваться уличным тренажерным залом.

Пляж Йоаорг в Нарве

Парковка у пляжа в зоне отдыха Йоаорг бесплатная. За купающимися наблюдают спасатели на водах. В пляжном здании размещены ресторан, прокат велосипедов и спортинвентаря, общественные туалеты, душевые, шкафчики для хранения. Пользоваться можно волейбольной и баскетбольной площадками.