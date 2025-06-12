Между Нарвой и Нарва-Йыэсуу на лето открывается дополнительное автобусное и речное сообщение

Коммерческий автобус №123 будет курсировать ежедневно с 13 июня до 20 августа. Эта временная линия дополнит регулярное автобусное сообщение между Нарвой и Нарва-Йыэсуу на линии №31, которая в жаркие дни лета бывает сильно перегружена.

Автобус №123 фирмы "GoBus" будет отправляться от Паэмурру в Нарве и от Ауга в Нарва-Йыэсуу семь раз в день, остановки сможет делать по требованию. Расписание и маршрут движения можно увидеть на соответствующей веб-странице Ида-Вируского центра общественного транспорта.

При использовании проездной карты общественного транспорта билет будет стоить 1 евро, при покупке у водителя - 1,30 евро.

С того же дня, 13 июня, пассажирское судно "Caroline" тоже возобновляет регулярное сообщение по реке Нарва между портами Нарвы и Нарва-Йыэсуу: из каждого порта - по два отправления в день.

Поездка на речном трамвайчике в одном направлении длится 1 час 20 минут и стоит 15 евро, поездка туда-обратно обойдется в 20 евро. Предусмотрены различные льготы. Больше информации - на сайте речной линии.

Напомним, судоходную линию между Нарвой и Нарва-Йыэсуу запустило в июле 2021 года ТОО "Spinnaker", давно занимающееся малым судоходством. Тогда компания получила поддержку от Фонда развития предпринимательства в 196 тысяч евро на приобретение судна для работы в Нарве. Таковым стал теплоход "Caroline" длиной 25,5 метра, построенный в 2000 году в Нидерландах и до переезда в Нарву катавший пассажиров по каналам вблизи Амстердама. Сейчас у "Caroline" начинается пятый сезон на пограничной реке.