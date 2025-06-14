ГАЛЕРЕЯ Шерстяные фантазии кохтла-ярвеских школьников: яркая коллекция украсила фойе горуправы

Новая художественно-ремесленная мастерская "Ökokunst" открылась в Доме творчества школьников Кохтла-Ярве немного больше года назад, ученики Людмилы Родионовой впервые представили коллекцию своих творений широкой публике - до 20 июня их можно увидеть в галерее Кохтла-Ярвеского горуправления.