ГАЛЕРЕЯ Елена Епинатьева умеет находить ценность в том, что кажется мусором

Светильники, вазы, множество интерьерных украшений, рождественская фотозона и платья созданы в буквальном смысле из отходов - использованных полиэтиленовых пакетов, старых компьютерных дисков, скатертей, пенопласта и прочего, что обычно попадает в мусорный контейнер. Как из ненужного создать полезное и красивое, точно знает художник, дизайнер интерьеров Елена Епинатьева, которая с удовольствием передает свои знания и умения в "Зеленой мастерской" Кохтла-Ярвеского Дома творчества школьников.