Связанная с Московским патриархатом Эстонская Православная Христианская церковь (ЭПХЦ) за последние годы скупила десятки объектов недвижимости, включая гостиницу и детский сад в Нарве, квартиры и участки на сотни тысяч евро. Сейчас эти активы переводятся из приходов в специальные фонды, подконтрольные руководству ЭПХЦ.
Называющая себя благотворительным учреждением Нарвская православная богадельня (SA Narva Õigeusu Seek) в марте купила известную всем нарвитянам гостиницу "King" на улице Лаврецова. Гостиницей прежде владело предприятие "Vesta King", и собственник решил, что в нынешних условиях лучшим вариантом будет ее продать.