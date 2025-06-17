Связанная с Московским патриархатом Эстонская Православная Христианская церковь (ЭПХЦ) за последние годы скупила десятки объектов недвижимости, включая гостиницу и детский сад в Нарве, квартиры и участки на сотни тысяч евро. Сейчас эти активы переводятся из приходов в специальные фонды, подконтрольные руководству ЭПХЦ.