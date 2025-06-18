В Эстонии планируют повторное масштабное тестирование системы кризисного оповещения

Первый крупномасштабный тест комплексной системы экстренного оповещения EE-ALARM, проведенный 14 мая, помог выявить технические проблемные места, устранением которых государство уже занимается. Осенью планируется повторное тестирование как отдельных компонентов, так и всей системы в целом.
Основные неполадки были связаны с частичным запуском сети сирен. Первая диагностика показала, что сигналы о запуске получили 84 сиренных поста. На данный момент подтверждено, что 70 из них сработали вовремя или с задержкой. Анализ, проведенный совместно с производителем, показал, что неполадки возникли как в техническом оснащении, так и в программном обеспечении.
По словам руководителя направления бизнес-услуг Центра информационных технологий и развития Министерства внутренних дел (SMIT) Сийма Тюрнпуу, сбои при запуске сирен были связаны с микрочипами, аккумуляторами и настройкой программного обеспечения. Улучшение и модернизация сети сирен уже началась.
- Из 121 дежурных сирен 47 не получили сигнал о запуске из-за неисправного управляющего модуля. Причиной стали бракованные чипы, поставленные во время глобального дефицита в период COVID-19. Замена всех управляющих модулей уже в процессе и завершится к августу - за счет производителя. Также на нескольких сиренах будут заменены аккумуляторы, - пояснил Тюрнпуу, отметив, что масштабное тестирование было критически важным для выявления технических проблем.
SMS-сообщения с учетом языковых предпочтений сэкономили сотни тысяч евро
В рамках теста государство впервые опробовало рассылку SMS-оповещений по зонам риска с учетом языковых предпочтений получателей. Всего было отправлено около 5 миллионов SMS-сообщений 1,5 миллионам адресатов - первая партия до полудня, вторая после. Без учета языковых настроек пришлось бы разослать почти 25 миллионов сообщений, что увеличило бы стоимость рассылки с 90 000 до почти 500 000 евро.
По словам советника Министерства внутренних дел и руководителя проекта по языковым настройкам Кади Лухт-Каллас, такие сообщения предназначены в первую очередь для информирования о региональных кризисах, а не для мгновенного оповещения всей страны. Тем не менее, в условиях затяжного кризиса они подходят для передачи инструкций по поведению.
- Функция учета языковых предпочтений успешно прошла проверку. Но, учитывая изменившуюся ситуацию в сфере безопасности, становится ясно, что наряду с SMS необходим и более быстрый канал связи. Сейчас мы ищем финансирование для внедрения технологии Cell Broadcast - она уже используется в ряде стран, включая Украину, Норвегию и Францию. Также мы параллельно развиваем новые технологии на базе радиовещания и спутников, так называемые "карманные сирены", чтобы обеспечить устойчивость системы за счет альтернативных каналов связи, - сообщила Лухт-Каллас.
Технология Cell Broadcast позволяет за считаные секунды доставить экстренное сообщение на смартфоны и даже активировать звуковой сигнал на телефоне без необходимости установки дополнительных приложений.