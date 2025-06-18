В Эстонии планируют повторное масштабное тестирование системы кризисного оповещения

Основные неполадки были связаны с частичным запуском сети сирен. Первая диагностика показала, что сигналы о запуске получили 84 сиренных поста. На данный момент подтверждено, что 70 из них сработали вовремя или с задержкой. Анализ, проведенный совместно с производителем, показал, что неполадки возникли как в техническом оснащении, так и в программном обеспечении.

По словам руководителя направления бизнес-услуг Центра информационных технологий и развития Министерства внутренних дел (SMIT) Сийма Тюрнпуу, сбои при запуске сирен были связаны с микрочипами, аккумуляторами и настройкой программного обеспечения. Улучшение и модернизация сети сирен уже началась.

- Из 121 дежурных сирен 47 не получили сигнал о запуске из-за неисправного управляющего модуля. Причиной стали бракованные чипы, поставленные во время глобального дефицита в период COVID-19. Замена всех управляющих модулей уже в процессе и завершится к августу - за счет производителя. Также на нескольких сиренах будут заменены аккумуляторы, - пояснил Тюрнпуу, отметив, что масштабное тестирование было критически важным для выявления технических проблем.

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