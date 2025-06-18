Вейкко Тихван вернулся из Латвии с первым местом

Сами стрелки называют английский спортинг королевским видом, так как тут в воздухе находятся сразу две мишени, а из двуствольного охотничьего ружья, естественно, не сделать три залпа, так что невозможно выполнить хотя бы малейшую работу над ошибками.

Вейкко Тихван заложил основу своего успеха в первый день, когда заработал 133 возможных очка из 150 возможных, опередив обладателя второго места на четыре попадания. Во второй день Тихван немного сдал назад, набрав 125 очков, но в конечном итоге все же занял первое место. За ним следовали Тауно Тамм и Эмиль Юхт.