Полиция: использование сигнальных ракет для развлечения наказуемо крупным штрафом

Полиция хотела бы напомнить, что использование красного сигнального огня допускается только для вызова помощи и не допускается для развлечения.

Поздно вечером 7 июня в центр экстренной помощи поступило сообщение о том, что в районе залива Кейбу на границе Ляэнемаа и Харьюмаа были замечены два красных сигнальных огня, а через несколько минут - третий. Координационный центр спасательных операций на море и в воздухе полиции привлек к инциденту Добровольный морской спасательный отряд Ныва Западно-Эстонской резервной спасательной группы и отряды Ныва, Хаапсалу и Ристи Спасательного департамента. Члены спасательного отряда установили, что в море нет людей, нуждающихся в помощи.

Спасатели обнаружили группу людей, которые, по всей видимости, находились в состоянии алкогольного опьянения на месте костра RMK недалеко от места происшествия, а также у которых были использованные и неиспользованные красные сигнальные ракеты. Чтобы прекратить беспорядки, сигнальные ракеты были конфискованы, а полиция возбудила дело о правонарушении для расследования инцидента.

По словам Танеля Розенблада, руководителя Координационного центра спасания на воде и море (JRCC), красная ракета - это международный сигнал бедствия, используемый в морской навигации, сопоставимый с экстренным вызовом по номеру 112.

- Если мы получаем информацию о том, что где-то замечена красная ракета, мы немедленно начинаем собирать информацию, отправляем спасателей и привлекаем множество ресурсов для поиска нуждающегося, чтобы убедиться, что чья-то жизнь находится в опасности. В ситуации, когда кто-то использует ракету ради развлечения, он напрасно тратит ценные спасательные ресурсы и время, чтобы на самом деле добраться до тех, кто в ней действительно нуждается, - описал Розенблад.