Kalev уступил место самого любимого бренда Эстонии популярному видеосервису

Kalev идет следующим, за ним следуют Swedbank и Smart-ID, разделяя места очень равномерно.

По словам эксперта по исследованиям Kantar Emor Катрин Мяннасте, YouTube на протяжении многих лет является фаворитом мужчин, чаще всего неэстонцев по этнической принадлежности.

- Если раньше бренд особенно ценили молодые мужчины, то теперь его позиции еще сильнее среди людей среднего и старшего возраста, - прокомментировала Мяннасте. - С другой стороны, Kalev, который в прошлом году потерял первое место, в последние два года набирает популярность среди молодых людей в возрасте до 25 лет.

В борьбе за третье место между Swedbank и Smart-ID Swedbank с небольшим отрывом вошел в тройку лидеров. По сравнению с опросом год назад и Swedbank, и Smart-ID поднялись на одну позицию в рейтинге. В этом году пятерку лидеров замыкает iPhone, который значительно улучшил свой рейтинг.

В десятке самых популярных брендов по-прежнему представлены цифровые и технологические бренды, всего их четыре. Помимо вышеупомянутых YouTube, Smart-ID и iPhone, в первой десятке остается Apple.