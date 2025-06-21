Kalev уступил место самого любимого бренда Эстонии популярному видеосервису

Согласно исследованию компании Kantar Emor, YouTube и Kalev уже много лет соревнуются за звание самого любимого бренда среди жителей Эстонии, но на этот раз YouTube оказался на первом месте.
Kalev идет следующим, за ним следуют Swedbank и Smart-ID, разделяя места очень равномерно.
По словам эксперта по исследованиям Kantar Emor Катрин Мяннасте, YouTube на протяжении многих лет является фаворитом мужчин, чаще всего неэстонцев по этнической принадлежности.
- Если раньше бренд особенно ценили молодые мужчины, то теперь его позиции еще сильнее среди людей среднего и старшего возраста, - прокомментировала Мяннасте. - С другой стороны, Kalev, который в прошлом году потерял первое место, в последние два года набирает популярность среди молодых людей в возрасте до 25 лет.
В борьбе за третье место между Swedbank и Smart-ID Swedbank с небольшим отрывом вошел в тройку лидеров. По сравнению с опросом год назад и Swedbank, и Smart-ID поднялись на одну позицию в рейтинге. В этом году пятерку лидеров замыкает iPhone, который значительно улучшил свой рейтинг.
В десятке самых популярных брендов по-прежнему представлены цифровые и технологические бренды, всего их четыре. Помимо вышеупомянутых YouTube, Smart-ID и iPhone, в первой десятке остается Apple.
Продолжается жесткая конкуренция за предпочтения потребителей среди розничных сетей, и в этом году в первую десятку вошли три розничные сети. Coop сохранил свои позиции год назад. Maxima и Selver остались позади в первой десятке в прошлом году, но теперь увеличили свою симпатию и улучшили свои позиции. Lidl, который поднялся в первую десятку за первые несколько лет на рынке, скатился обратно во вторую десятку.
Новичком в десятке самых популярных брендов этого года стал молочный бренд Alma.
- В последние годы ни один бренд продуктов питания не достигал вершины, кроме Kalev, но уже в предыдущем исследовании было заметно, что среди 250 самых любимых брендов больше представителей пищевой промышленности и индустрии напитков, чем раньше, - сказала Мяннасте. - В этом году позиции брендов продуктов питания улучшились еще больше: Maks&Moorits, Fazer, Farmi и Premia вошли в первую двадцатку.
Для выявления самых популярных брендов Kantar Emor провел онлайн-опрос, в котором респондентам предлагалось выбрать до пяти брендов, которые им больше всего нравятся, из заданного списка из более чем 160 названий и логотипов. Список составлен на основе опыта Kantar Emor, полученного в ходе различных опросов брендов. В опросе приняли участие 1046 жителей Эстонии в возрасте от 16 до 74 лет.