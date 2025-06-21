ПОГОДА На Иванов день погода сюрпризов не готовит

В воскресенье низкое давление переместится через Финляндию за Санкт-Петербург, а вдоль его края ливневые дожди переместятся через Эстонию. Около полудня облака с северо-запада поредеют, и вероятность дождя уменьшится. Вечер будет преимущественно ясным и без осадков. Будут дуть сильные ветры - в основном с юго-запада и запада ночью, с северо-запада и севера утром - днем. После полудня ветер ослабеет. Температура воздуха составит 7..12°C ночью, 14..19°C днем.
По последним данным, влияние гребня высокого давления усилится в понедельник. Ночью будет яснее и преимущественно без осадков. Днем будут облачные скопления и отдельные ливни, в том числе в канун Иванова дня. Однако возможные изменения все равно следует учитывать, и если низкое давление, приближающееся со стороны Скандинавии, усилится, то днем дождь достигнет материка, и в этом случае в канун Иванова дня пройдут обширные ливни. Ночью ветер спокойный, днем усиливается юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью 4..9, на побережье до 13°C, днем 15..19°C.
К Иванову дню низкое давление перемещается из Скандинавии в Финляндию, и на ее окраине у нас будет дождливая погода. Будут дуть сильные юго-восточные ветры, днем южные и юго-западные ветры. Температура воздуха ночью 10..15°C, днем 14..18°C.
В среду низкое давление перемещается в непосредственные окрестности Эстонии. Время от времени идет дождь, который может быть сильным. Дуют сильные южные и юго-западные ветры, а с островов в течение дня будут дуть западные и северо-западные ветры. Температура воздуха ночью 9..14°C, днем 13..17°C.
В четверг дожди будут слабее и реже после ухода низкого давления. Будет дуть умеренно сильный западный ветер. Температура воздуха ночью 7..12°C, днем 16..19°C.
В пятницу ночь будет без осадков и умеренный западный ветер из-за влияния отступающего гребня высокого давления. К утру дождевые облака из низкого давления, приближающиеся со стороны Скандинавии, достигнут островов. Днем низкое давление переместится через Ботнический залив в Финляндию и расширится вдоль его края через Эстонию, а его дождевые облака будут переноситься над сушей, принеся сильные южные и юго-западные ветры. Температура воздуха ночью 8..13°С, днем 15..20°С.