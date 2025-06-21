ПОГОДА На Иванов день погода сюрпризов не готовит

По последним данным, влияние гребня высокого давления усилится в понедельник. Ночью будет яснее и преимущественно без осадков. Днем будут облачные скопления и отдельные ливни, в том числе в канун Иванова дня. Однако возможные изменения все равно следует учитывать, и если низкое давление, приближающееся со стороны Скандинавии, усилится, то днем дождь достигнет материка, и в этом случае в канун Иванова дня пройдут обширные ливни. Ночью ветер спокойный, днем ​​усиливается юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью 4..9, на побережье до 13°C, днем ​​15..19°C.

К Иванову дню низкое давление перемещается из Скандинавии в Финляндию, и на ее окраине у нас будет дождливая погода. Будут дуть сильные юго-восточные ветры, днем ​​южные и юго-западные ветры. Температура воздуха ночью 10..15°C, днем ​​14..18°C.

В среду низкое давление перемещается в непосредственные окрестности Эстонии. Время от времени идет дождь, который может быть сильным. Дуют сильные южные и юго-западные ветры, а с островов в течение дня будут дуть западные и северо-западные ветры. Температура воздуха ночью 9..14°C, днем ​​13..17°C.

В четверг дожди будут слабее и реже после ухода низкого давления. Будет дуть умеренно сильный западный ветер. Температура воздуха ночью 7..12°C, днем ​​16..19°C.