Пьяная компания спаслась с тонущей лодки

Вечером 22 июня в прибрежных водах порта Пуртсе в волости Люганузе была обнаружена пустая перевернутая резиновая лодка.
Спасатели- добровольцы из Пуртсе вытащили резиновую лодку на берег, но людей в ней не было.
Однако на месте выяснилось, что трое подвыпивших друзей отправились кататься на резиновой лодке по реке, но лодка, видимо, не держала воздух и начала сдуваться.
К счастью, берег был близко, мужчины смогли схватиться за ветки и выбраться на берег.
А лодка осталась на воде, и течение отнесло ее в море, где ее и нашли.