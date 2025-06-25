Пьяная компания спаслась с тонущей лодки

Спасатели- добровольцы из Пуртсе вытащили резиновую лодку на берег, но людей в ней не было.

Однако на месте выяснилось, что трое подвыпивших друзей отправились кататься на резиновой лодке по реке, но лодка, видимо, не держала воздух и начала сдуваться.

К счастью, берег был близко, мужчины смогли схватиться за ветки и выбраться на берег.