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Чт, 26.06.2025
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Пьяная компания спаслась с тонущей лодки

Резиновая лодка. Фото иллюстративное.

Вечером 22 июня в прибрежных водах порта Пуртсе в волости Люганузе была обнаружена пустая перевернутая резиновая лодка.

Спасатели- добровольцы из Пуртсе вытащили резиновую лодку на берег, но людей в ней не было.

Однако на месте выяснилось, что трое подвыпивших друзей отправились кататься на резиновой лодке по реке, но лодка, видимо, не держала воздух и начала сдуваться.

К счастью, берег был близко, мужчины смогли схватиться за ветки и выбраться на берег.

А лодка осталась на воде, и течение отнесло ее в море, где ее и нашли.

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