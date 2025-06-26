Skip to footer
Пт, 27.06.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Cообщи
Для подписчиков

Учителя физики будут давать онлайн-уроки одновременно в нескольких школах Ида-Вирумаа

"Hariduskopter" помогает школам Ида-Вирумаа найти учителей из других регионов Эстонии. Сейчас в ходе конкурса ищут команды, которые создадут онлайн-курсы по физике для учеников выпускных классов основной школы. На фотографии - координатор "Hariduskopter" Керда Эйерт во время весеннего мероприятия, где учебные учреждения региона представляли студентам, которые рассматривают построение карьеры в Ида-Вирумаа.

"Hariduskopter" ищет учителей физики, которые будут давать уроки одновременно в нескольких ида-вируских школах, чтобы компенсировать нехватку учителей и поддержать переход на эстоноязычное обучение.

По словам координатора Ида-Вирумааского образовательного кластера "Hariduskopter" Керды Эйерт, в уезде наблюдается большой недостаток квалифицированных учителей, владеющих эстонским языком. Особенно остро стоит вопрос с учителями естественных наук. По этой причине образовательный кластер вербует для Ида-Вирумаа в порядке конкурса прогрессивных учителей, которые составят онлайн-курсы по физике для учеников выпускных классов основной школы. Подать заявку на участие в пилотном проекте можно до конца июня.

- На инфосеминаре на прошлой неделе мы встретились с участниками, которые заинтересованы в предложении, и среди них были также лауреаты "Учителя года", так что наши ожидания достаточно высоки. Все потенциальные кандидаты были из других уголков Эстонии. Мысль в том, что учитель не должен находиться в Ида-Вирумаа, а может быть в любом конце мира. Важно, чтобы содержание уроков вдохновляло учеников лучше понимать мир физики, - говорит Керда Эйерт.

Комментарии

Ключевые слова

Новости
Наверх