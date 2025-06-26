Учителя физики будут давать онлайн-уроки одновременно в нескольких школах Ида-Вирумаа

"Hariduskopter" ищет учителей физики, которые будут давать уроки одновременно в нескольких ида-вируских школах, чтобы компенсировать нехватку учителей и поддержать переход на эстоноязычное обучение.
По словам координатора Ида-Вирумааского образовательного кластера "Hariduskopter" Керды Эйерт, в уезде наблюдается большой недостаток квалифицированных учителей, владеющих эстонским языком. Особенно остро стоит вопрос с учителями естественных наук. По этой причине образовательный кластер вербует для Ида-Вирумаа в порядке конкурса прогрессивных учителей, которые составят онлайн-курсы по физике для учеников выпускных классов основной школы. Подать заявку на участие в пилотном проекте можно до конца июня.